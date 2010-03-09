ПЗЗ готує мостові споруди до весняних паводків

Південно-західна залізниця продовжує підготовку до можливого підйому рівня паводкових вод у річках і водоймах, які знаходяться поблизу залізничних колій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, крім того, залізничники Південно-західної залізниці проводять роботи з ламання льоду довкола опор мостів на п’яти об'єктах дороги.

Зокрема, дистанції колії проводять роботи з вивільнення від льоду опор мостів і їх кригорізів на 32 км. ділянки Шостка-Новгород-Сіверський, 110 км. ділянки Чернігів-Ніжин, 93 і 127 км. ділянки Неданчичи-Йолга, а також на 622 км. ділянки Конотоп-Хутір-Михайлівський.

У повідомленні зазначено, що на Південно-західній залізниці діє оперативна група, яка постійно здійснює спостереження за тими вразливими місцями, де у разі паводку можливий розмив земляного полотна. Усі працівники локомотивних бригад ознайомлені з цими ділянками та пильно оглядають їх під час проїзду.