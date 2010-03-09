«ВимпелКом» і "Астеліт" об'єднали мережі

ВАТ "ВимпелКом" (ТМ "Білайн", Росія) оголошує про пряме приєднання мереж з українським оператором мобільного зв'язку «Астеліт». Реалізацією цього проекту мережа «Білайн» отримала прямі підключення зі всіма великими операторами зв'язку у всіх країнах СНД, на які припадає 85% витікаючого міжнародного трафіку компанії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

За словами віце-президента з розвитку корпоративного бізнесу ВАТ «ВимпелКом» Андрія ПАТОКИ, співпраця зі всіма великими операторами зв'язку – це реалізація стратегії з експансії на ринку міжнародного зв'язку, де СНД є пріоритетним напрямом для бізнесу компанії. Встановлення прямих з'єднань з операторами зв'язку дозволить «Білайн» скоротити витрати з передачі трафіку при забезпеченні міжнародного зв'язку для абонентів і надавати максимально якісні телекомунікаційні послуги на максимально вигідних для клієнтів умовах.

ВАТ «ВимпелКом» є одним з лідерів на ринку міжоператорського бізнесу. За підсумками діяльності компанії на сьогодні здійснено 280 прямих приєднань, що дозволяє обмінюватися міжнародним трафіком з мережами операторів зв'язку по всьому світу. Загальний об'єм міжнародного голосового трафіку, пропущеного через мережу «Білайн» в Російській Федерації, збільшився за 2009 рік на 28% і склав 6 млрд. хвилин.

Довідка УНІАН. До групи компаній "ВимпелКом" входять оператори зв'язку, що надають послуги голосового зв'язку і передачі даних на основі широкого спектру технологій безпровідного і фіксованого зв'язку, а також широкосмугового доступу в Інтернет. До групи "ВимпелКом" входять компанії, що здійснюють операції в Росії, Казахстані, Україні (УРС, «Голден Телеком»), Таджикистані, Узбекистані, Грузії і Вірменії, а також у В'єтнамі і Камбоджі на території із загальним населенням близько 340 млн. осіб. Послуги надаються під брендом «Білайн».