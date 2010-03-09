МАУ у вересні відкриє рейс Київ - Делі

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» планує відкриття нового регулярного рейсу Київ - Делі у вересні цього року.

Як повідомила УНІАН прес-служба МАУ, крім того, протягом літньої навігації авіакомпанія запропонує своїм пасажирам нові можливості для авіаподорожей до країн Європи, Перської затоки, Близького Сходу й до міст України.

Нагадаємо, 28 березня 2010 вступає в дію літній розклад IATA-2010, який діятиме до 30 жовтня 2010 року.

Зокрема, у квітні МАУ відкриває новий прямий рейс Київ - Алмати, який виконуватиметься три рази на тиждень - по понеділках, вівторках і четвергах.

Також у квітні авіакомпанія відкриває новий щоденний (окрім суботи) прямий рейс Київ - Тель-Авів.

Новий рейс МАУ Київ - Женева здійснюватиметься тричі на тиждень - по середах, п`ятницях і неділях.

У сезон літньої навігації МАУ запропонує пасажирам скористатися новими регулярними рейсами авіакомпанії до Хорватії, де влітку вводиться безвізовий режим для громадян України: рейси Київ - Дубровнік здійснюватимуться по четвергах, рейс Київ - Спліт - по вівторках, рейс Київ - Пула - по четвергах.

До Хорватії можна буде також дістатися з Донецька: рейс Донецьк - Дубровнік виконуватиметься по суботах. Також зі сходу України повітряну подорож можна здійснити до Рима: рейс Донецьк - Рим виконуватиметься двічі на тиждень - по понеділках і п`ятницях. Рейс Донецьк - Львів виконуватиметься двічі на тиждень - по середах і неділях.

Крім того, збільшується й кількість власних внутрішніх рейсів авіакомпанії МАУ. З Києва до Одеси тепер можна буде літати щодня, крім суботи, з Києва до Донецька - щодня, крім неділі. Рейс Київ - Львів здійснюватиметься щодня, крім неділі, а рейс Київ - Сімферополь - щодня.

За даними компанії, деякі зміни внесено до розкладу рейсів із Одеси - для забезпечення зручних стиковок із рейсами авіакомпаній-партнерів. Рейс Одеса - Відень виконуватиметься з понеділка по п`ятницю о 05:15, а в суботу та неділю - о 15:00.

Авіакомпанія МАУ також збільшує кількість регулярних рейсів у декількох напрямках. Прямий рейс МАУ Київ - Тбілісі в період літньої навігації виконуватиметься щодня. До Ніцци з Києва тепер можна буде літати тричі на тиждень: по вівторках, п`ятницях і суботах. Рейс Київ - Мілан виконуватиметься щоденно, крім четверга та суботи, а Київ - Брюссель - щодня, крім суботи та неділі.

У літній період рейс Київ - Абу-Дабі виконуватиметься 4 рази на тиждень: по вівторках, четвергах, п`ятницях і неділях.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» - провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія виконує власні регулярні рейси до Лондона, Парижа, Амстердама, Брюсселя, Берліна, Франкфурта, Відня, Цюріха, Рима, Мілана, Мадрида, Барселони, Лісабона, Гельсінкі, Дубаї, Абу-Дабі, Тбілісі, Монастір, Ніцци, Львова й Сімферополя.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України - 61,6%, UIAB (Австрія) - 22,5%, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 9,9% та інші - 6%.