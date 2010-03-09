Уряд виділив зі Стабфонду аеропорту «Донецьк» 190 млн. грн.

Кабінет міністрів України виділив зі Стабілізаційного фонду в 2010 році на розвиток аеропорту «Донецьк» 190 млн. грн., 135,6 млн. грн. - на розвиток аеропорту «Бориспіль», 121 млн. грн. – аеропорту «Левів».

Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 1 березня 2010 р. №239 до постанови КМУ від 20 січня 2010 р. №36 щодо використання у 2010 р. коштів Стабфонду для підготовки України до Євро-2012. Текст документа розміщений на сайті уряду.

Нагадаємо, постановою від 20 січня ц.р. №36 на розвиток аеропорту «Донецьк» планувалося зі Стабфонду направити 90 млн. грн. бюджетних коштів, «Бориспіль» - 43,58 млн. грн., «Львів» - 21 млн. грн.

Крім того, постановою передбачається направити зі Стабфонду-2010 на розвиток аеропорту «Київ» («Жуляни») 7,4 млн. грн.

Цією ж постановою уряд вніс зміни у Держпрограму підготовки і проведення в Україні Євро-2012, затверджену 22 лютого 2008 р. №107. Зокрема, збільшено кошти на фінансування аеропорту «Київ» (Жуляни) з Держбюджету на 26,9 млн. грн. – до 215,3 млн. грн. При цьому якщо раніше на розвиток аеропорту передбачалося за 2009 р. направити 109,3 млн. грн., то згідно зі змінами, цифра на 2009 р. змінена на 31,7 млн. грн., на 2010 р. - введена сума у розмірі 104,5 млн. грн.