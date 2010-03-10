Індія купить 19 Ан-148

Індія має намір купити 19 українсько-російських літаків Ан-148.

Про це кореспондентові УНІАН в РФ повідомили в прес-службі ВАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація».

«Дві індійські авіакомпанії підписали протоколи про наміри і передконтрактні угоди з постачання пасажирських варіантів літака Ан-148, що передбачають підписання контрактів на вісім машин з опціонами ще на одинадцять», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, місцеві авіаперевізники висловили бажання придбати десять літаків у вантажному варіанті.

Міністр цивільної авіації Республіки Індії Прафуль ПАТЕЛ вітав появу на індійському ринку російсько-українського літака нового покоління.

«Я вважаю, що у цього літака великі перспективи на ринку Індії», - сказав П.ПАТЕЛ. Він висловив упевненість в тому, що наші держави будуть і надалі всебічно розширювати свою співпрацю у галузі високих авіаційних технологій і розвитку системи повітряного транспорту.

За інформацією «ОАК» потреба індійських авіакомпаній у літаках класу Ан-148 орієнтовно складає двісті одиниць протягом наступних п'ятнадцяти років.

Як відомо, ВАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація» (ВАТ «ОАК»), разом з українською Державною Компанією «Антонов» і індійським партнером – фірмою HindAvia Aeronautical Services Pvt Ltd взяла участь у 2-ій Міжнародній виставці і конференції цивільної авіації «Авіація Індії 2010» (2rd International Exhibition & Conference on Civil Aviation “India Aviation 2010”). Захід відбувся з 3 до 7 березня на території Старого Аеропорту (Begumpet Airport) міста Хайдарабад.

Довідка УНІАН. Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту складає 3,5 тис. кілометрів, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати злети і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, у програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" у Росії.