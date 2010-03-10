Доходи залізниць України зросли на 1,2%

Доходи залізниць України від звичайної діяльності за 2009 рік становили 39,4 млрд. грн., що на 1,2% більше показника 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, чистий прибуток за минулий рік становив 363,4 млн. грн.

Як зазначають у відомстві, завдяки транзитним перевезенням вантажів і пасажирів у міжнародному сполученні доходи від перевезень зросли на 2,3% і становили 34,2 млрд. грн. Зокрема, доходи від транзитних перевезень становили 7,4 млрд. грн., що на 29% більше, ніж у 2008 році.

До державного бюджету і державних цільових фондів у 2009 році було сплачено 10,9 млрд. грн., що на 3,7% більше показника 2008 року.

Водночас, як зазначається в повідомленні, впродовж 2009 року залізниці мали постійний дефіцит оборотних коштів і не змогли провести всі заплановані витрати. Причиною цього стало не тільки зменшення обсягів перевезень, але й надання знижок на тарифи на перевезення вантажів підприємств гірничо-металургійного і хімічного комплексів, перевезення вугілля без попередньої оплати згідно з урядовим дорученням. Зокрема, на 1 січня 2010 року заборгованість вугледобувних підприємств перед залізницями становила 589,5 млн. грн. При цьому залізнична галузь минулого року забезпечила всі потреби в перевезеннях.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році у зв`язку з кризовими явищами в економіці країни залізниці України перевезли на 21,5% менше вантажів і на 5% менше пасажирів, ніж у 2008 році. Обсяги вантажних перевезень становили 391,5 млн. тонн, транзитних вантажів – 45,5 млн. тонн. Зростання показників намітилося лише наприкінці року: у листопаді – на 22%, у грудні – на 14,8% порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Впродовж 2009 року залізниці України перевезли 490 млн. пасажирів.