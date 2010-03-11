Сьогодні в Україні змінюється структура повітряного простору східного регіону

11 березня 2010 року набирають чинності зміни в структурі повітряного простору східного регіону України, спрямовані на оптимізацію структури повітряного простору України та реформування органів обслуговування повітряного руху Украероруху в контексті реалізації урядових рішень. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух").

Відтепер обслуговування повітряного руху на сході, в одному з п’яти районів польотної інформації, здійснюватиметься з Дніпропетровського районного диспетчерського центру (РДЦ) з використанням сучасної автоматизованої системи керування повітряним рухом «AIRCON 2000». Можливості цієї системи дозволяють забезпечувати ефективне обслуговування повітряного руху в східному регіоні України, відзначається в релізі.

Довідка УНІАН.Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) створене у 1992 р. Підприємство надає повний спектр послуг з аеронавігаційного обслуговування: обслуговування повітряного руху, організація потоків повітряного руху, організація і менеджмент повітряного простору, радіотехнічне забезпечення зв’язку, навігації і спостереження, забезпечення метеорологічною та аеронавігаційною інформацією всіх видів польотів у зоні своєї відповідальності, що охоплює 5 районів польотної інформації загальною площею 776 442 кв. км.

Автоматизована система керування повітряним рухом «AIRCON 2000» провідного світового виробника аеронавігаційного обладнання «INDRA» (Іспанія) призначена для прийому, обробки та відображення радіолокаційної, пеленгаційної, планової та іншої інформації для забезпечення керування та автоматизації процесів управління повітряним рухом у зоні відповідальності Дніпропетровського районного диспетчерського центру.