Кабмін реорганізував ПЗЗ в держпідприємство

Кабінет міністрів України реорганізував Державне підприємство "Український центр з обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України" (УЦОП) і Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця".

Текст відповідного розпорядження (від 11 лютого 2010 р. №345-р) розміщений на сайті Верховної Ради.

Зокрема, вирішено реорганізувати ДП "Український центр з обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України" шляхом приєднання його до Державного територіально-галузевого об`єднання "Південно-Західна залізниця" як окремого підрозділу.

При цьому також реорганізується Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця" шляхом перетворення в Державне підприємство "Південно-Західна залізниця".

Міністерству транспорту і зв`язку доручено здійснити в установленому порядку заходи, пов`язані з реорганізацією.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці» знаходиться в підпорядкуванні залізниці.

Південно-Західна залізниця посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. Близько третини загального обсягу пасажирообороту України забезпечується залізничниками Південно-Західної залізниці (ПЗЗ), зокрема значна частка міжнародних перевезень. ПЗЗ, в основному, розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Хмельницької і частково в районах Рівненської, Чернівецької, Черкаської, Полтавської і Тернопільської областей.

Український центр з обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України (УЦОП) створено в 1985 р. Основні напрямки його діяльності — комплексне обслуговування населення в пасажирських перевезеннях і якісне обслуговування пасажирів під час надання послуг з оформлення проїзних документів.

УЦОП надає послуги з попереднього продажу залізничних квитків у напрямку "туди і назад" у прямому, міждержавному і міжнародному сполученнях, попереднього приймання від організацій та установ колективних заявок на резервування місць у потягах, замовлення квитків, доставки квитків за місцем проживання, роботи або відпочинку, і забезпечення транзитних пасажирів місцем для проживання в готелі. У складі УЦОП функціонує тризірковий готель "Експрес».