"Рішення про третього перевізника на маршруті Київ–Тель-Авів можуть переглянути"

22-23 лютого 2010 року уповноважені органи України і Ізраїлю домовилися збільшити кількість призначених авіаперевізників з двох до трьох на маршруті Київ - Тель-Авів з кожного боку і кількість рейсів з 14 до 21 на тиждень з кінця березня. Враховуючи заплановану відміну візового режиму між нашими державами, стати третім перевізником на цьому маршруті мають бажання авіакомпанії, котрі раніше не мали можливості туди літати. Як повідомила Державіаадміністрація, третім перевізником на маршруті стала авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», що подала заявку на виконання цього рейсу ще до досягнення домовленості про третього перевізника - ліцензію на польоти за маршрутом «Київ-Тель-Авів» компанія «МАУ» отримала ще 18 лютого. Таким специфічним чином, вона доповнила список з компаній «Аеросвіту» і «Донбасаеро», які здійснюють польоти на вказаному рейсі. При цьому, призначений згідно з нормативними документами Міністерства транспорту і зв`язку конкурс чомусь проведений не був. Це тим паче дивно, оскільки стало відомо, що на виконання рейсів на цьому маршруті претендує як мінімум ще один важливий український авіаперевізник – компанія «Дніпроавіа», котра подала заявку на виконання рейсів Київ - Тель-Авів наступного дня після переговорів в Ізраїлі (також виконувати рейси «Київ-Тель-Авів» претендує авіакомпанія «Роза Вітрів»). Як вважає голова правління «Дніправіа» Сергій Ткаченко, процедура вибору третього призначеного перевізника на цьому маршруті була порушена з боку Державіаадміністрації. Про те, як компанія має намір діяти, він розповів в інтерв`ю УНІАН.

- Для нас те, що сталося з напрямом Київ – Тель-Авів, дивно і не зрозуміло. По-перше, сам факт того, що в МАУ ще за декілька днів до підписання міжурядової угоди відносно збільшення перевізників до трьох з`явився у ліцензії це напрям. Як же можна давати дозвіл на виконання рейсу ще до укладення міжурядового договору про його введення? Це не коректно, на наш погляд . Одне це вже говорить про те, що МАУ веде не зовсім чесно свій бізнес, з точки зору конкуренції. Тобто, МАУ не стає перевізником, тому що була відібрана як компанія, що запропонувала кращий продукт для пасажира, з кращими умовами, якістю перевезень і конкурентною ціною, а домовляється про це якимсь кулуарним непрозорим чином. У той же час, я вважаю, що «Дніпроавіа» має свої вагомі переваги, і ми подали свою заявку на це виконання польотів на напрямку «Київ-Тель-Авів» відразу ж після того, як стало відомо про результати підписаної міжурядової угоди, - 24 лютого.

Тобто, на Вашу думку, були допущені порушення з боку Державіаадміністрації у процедурі вибору третього перевізника на маршрут Київ - Тель-Авів?

- Я вважаю, що - так. Як мінімум, має бути проведений відповідний конкурс. Процедура (призначення третього перевізника – УНІАН) була закритою і непрозорою, обов’язковий у таких випадках конкурс проведений не був. Конкурентної боротьби за маршрут не було через те, що держорган вважав за краще «призначити» на нього конкретну авіакомпанію. Тобто, хоча наша заявка на отримання рейсу була, жодних відповідей із цього приводу ми не отримали, і не зрозуміло, що буде далі. У нас є інформація, що МАУ отримала ліцензію, тобто, стала «призначеним» перевізником на цьому напрямку, але якихось пояснень, чому ми не можемо претендувати на маршрут, ми не отримали. Але ми б дуже хотіли отримати цей маршрут, і за нього боротимемося.

Якою мала бути процедура призначення?

- Я думаю, перш за все, після публікації авіаційною владою тез міжурядової угоди, повинен пройти деякий час для того, аби зацікавлені авіакомпанії подали свої заявки на участь у конкурсі на пропонований маршрут, як зробила це «Дніпроавіа» - наступного дня після підписання угоди. Зрозуміло, що кожна авіакомпанія може надати свої сильні аргументи, щось своє. На підставі цих заявок авіаційні керівники повинні були вже відкрито вибрати кращого перевізника, на конкурсній основі. Тобто ту компанію, яка може надати кращі умови для пасажирів.

Які аргументи Ви наводите за призначення «Дніпроавіа» на цей маршрут?

- Ми можемо забезпечити високий комфорт для більшої кількості пасажирів. Перш за все, у нас багато внутрішніх рейсів, за рахунок яких ми можемо «підвезти» пасажирів під рейс Київ-Тель-Авів з інших регіонів, зістикувати рейси. Ми – найбільший перевізник в тому плані, що стосується внутрішніх рейсів, і можемо доставити пасажира до Києва практично з будь-якого регіону України. Наприклад, у випадку з МАУ, з того ж Ужгороду, Чернівців, Івано-Франківська пасажир буде вимушений або брати окремий квиток «Дніпроавіа» і летіти до Києва, або добиратися до столиці потягом, а потім брати квиток і летіти до Тель-Авіва. Але при цьому він витратить більше коштів порівняно з тим, що міг би витратити, якби йому авіакомпанія продала «наскрізний» квиток Ужгород-Тель-Авів з пересадкою до Києва. У нас переваги як мінімум в цій частині. Зрозуміло, що рейс Ужгород - Тель-Авів не відкриватиметься, але за рахунок нашого рейса Ужгород-Київ ми можемо цього пасажира доставити до Тель-Авіва, запропонувавши при цьому, я думаю, більш конкурентну ціну. Тобто, перерозподіливши наші доходи на внутрішніх і на міжнародних рейсах, ми змогли б сформувати кращий за ціною продукт. МАУ в більшості випадків можуть забирати лише київського пасажира або того, хто якось дістався до Києва.

Крім того, «Дніпроавіа» не зупиняється в своєму розвитку. Торік у нас зростання пасажиропотоку склало 46% (на відміну від багатьох вітчизняних авікомпаній), ми регулярно покращуємо якість обслуговування пасажирів, надаємо новий сервіс. Наприклад, плануємо відкрити рейс Дніпропетровськ - Тель-Авів у літньому розкладі, з Київ - Тель-Авів поки що, як бачите, це не вдається, і не з нашої вини.

На вашу думку, рішення відносно третього перевізника на маршруті Київ – Тель-Авів ще може бути переглянуте?

- Авіаційні можновладці України мають повноваження анулювати будь-яку ліцензію. Тобто, технічно це можливо.

Чому, на вашу думку, процедура призначення третього перевізника відбулася таким чином?

- Тут якось тихо, непомітно для всіх було зроблено. Ця ситуація відбувається у момент зміни влади у нас в країні, я в принципі, пов`язую допущені чиновниками порушення саме з цим. Якби була стійка, нормальна ситуація, я думаю, що подібного просто не сталося б, тому що лише при змінах влади можлива така підозріла ситуація. За великим рахунком, перш за все, основне завдання авіавлади України – стежити, аби на ринку була чесна конкуренція. Тому що, якщо конкуренція нечесна, надаються кому-небудь необгрунтовані привілеї, то в цій ситуації порушується логіка функціонування ринку взагалі. Недобросовісна конкуренція має свої наслідки – страждає якість, а значить, зрештою невдоволеним залишається пасажир.

Що авіакомпанія має намір робити в цьому випадку, як боротися за маршрут?

- Ми не отримали цей напрям, і як розвиватимуться подальші події, можна лише здогадуватися, але я хочу сказати, що перш за все ми боротимемося, апелюватимемо до влади, до правоохоронних органів. Крім того, враховуючи те, що справа стосується міжурядової угоди, треба ще подумати, як виглядатиме Україна у цій ситуації в очах іншої держави. Тобто, якщо Україна так чинить зі своїми вітчизняними компаніями, про що можна говорити щодо іноземних авіакомпаній? Є маса питань. Якщо нас тут не почують, тоді апелюватимемо до іншої сторони міжурядової угоди, адже там дві сторони: Ізраїль і Україна. До того ж, потрібно врахувати ще одну особливість, і думаю, авіаперевізники розраховують на це: найближчим часом у стосунках з Ізраїлем планують введення безвізового режиму. Зрозуміло, що полегшення можливості виїхати за кордон (без візи), збільшить пасажиропотік на цьому напрямку, і розраховують на це всі, хто займається авіаперевезеннями. Адже при відміні візового режиму відразу ж пасажиропотік за нашими прогнозами збільшується на 15-20%, далі ще зростатиме.

Проте «Дніпроавіа» вже зробила певні кроки чи Ви ведете переговори з Державіаадміністрацією?

- 3 березня 2010 року ми звернулися з позовом до Київського окружного адміністративного суду щодо неправомірних дій Державіаадміністрації, подали скаргу до Генпрокуратури, Київської транспортної прокуратури. Ми також зверталися в Державіадміністрацію, проте офіційної відповіді або роз`яснень там ми не отримували. Коментарів у нас жодних немає, ми не знаємо, чи будуть якісь дії в Мінтрансі із цього приводу.

Я вважаю, що «Дніпроавіа» - гідна компанія для виконання цих рейсів. Усе це в заявці до Державіаадміністрації на участь у конкурсі з виконання рейсів «Київ-Тель-Авів» ми детально виклали.

Світлана Гончарова (для УНІАН)