«Укравтодор» направить на зовнішні борги 6,5 млрд. грн.

«Укравтодор» у 2010 році направить на обслуговування зовнішніх боргів 6,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції глава відомства Вадим ГУРЖОС.

«Погашення кредитів у 2010 році складається з 2,5 млрд. грн. планових погашень, і різниця – це саме ті ж дострокові погашення, які продовжуються ще в 2010 році. Було більше – було 9,7 млрд. грн., але за домовленістю з держбанками і НБУ нам вдалося перенести на майбутні періоди обслуговування цих кредитів і таким чином зменшити фактично навантаження на спецфонд і на обслуговування кредитів у 2010 році», – сказав він.

В.ГУРЖОС нагадав, що проблема з достроковими погашеннями виникла ще в 2009 році. «9,8 млрд. грн. у 2009 році було взагалі обслуговування кредитів під держгарантії. З них 2,4 млрд. грн. – це ті кредити, які планово обслуговувалися, і це було передбачено в держбюджеті, а різниця – понад 7 млрд. грн. – це дострокове погашення кредитів, які ми були змушені заплатити в лютому-березні 2009 року саме в розпал фінансової кризи. Я думаю, ви всі пам`ятаєте історію з «Морган Стенлі» щодо кредиту, який довелося повертати раніше. Це був досить складний момент, який матиме наслідки і в 2010 році», – сказав В.ГУРЖОС.

За його словами, в 2010 році надходження в спецфонд держбюджету за умови ухвалення закону про збільшення акцизу на паливо складуть близько 10 млрд. грн., кредити міжнародних фінансових організацій – 3,5 млрд. грн. «Ці кредитні кошти вже є на сьогодні – це кредити ЄБРР і ЄІБ на дорогу Київ – Чоп, кредит ЄБРР на початок робіт на дорозі Київ–Харків на ділянці Бориспіль–Лубни», – сказав В.ГУРЖОС.

При цьому прямі кредити, за його словами, в 2010 році мають скласти не менше 6,5 млрд.

Також В.ГУРЖОС зазначив, що цього року відомство планує витратити на будівництво і реконструкцію доріг 3,7 млрд. грн. (на 374 км), на капремонти – 5 млрд. грн. (680 км автодоріг).