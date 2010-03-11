У Київському метро з`являться нові вагони

КП «Київський метрополітен» планує поповнити свій пересувний склад 100 нових вагонів, з яких 75, - російського і 25 вітчизняного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам заступник голови КМДА Валерій МИРОНОВ.

За його інформацією, це будуть сучасні вагони нового покоління. Зокрема, будуть потужніші двигуни, нова система шумоізоляції, нове антивандальне покриття підлоги і сидінь, комфортніша вентиляція.

Російські вагони будуть виготовлені на ВАТ «Митищі» (м. Москва) і ВАТ «Вагонмаш» (м. Санкт-Петербург), вітчизняні, - на підприємстві ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

«Вони відрізняються за дизайном небагато – українські і російські вагони, але принципової різниці немає», - сказав В.МИРОНОВ.

Він також запевнив, що вагони російські і українські мають однакову ціну.

Заступник мера нагадав, що 100 нових вагонів Київ одержить за лізинговими домовленостями.

У свою чергу начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ повідомив, що завдяки коштам бюджету міста сьогодні на Сирецько-Печерську лінію введено в експлуатацію новий состав, вагони якого виготовлені на російських названих вище заводах.

«Цей состав майже два роки простояв у нашому депо... Були проблеми з проплатою. Зараз оплата відбулася, тому ми його запускаємо», - прокоментував він.

За інформацією П.МІРОШНИКОВА, останній платіж у розмірі 6,5 млн. грн. за цю покупку із загальної суми в 22 млн. було здійснено в 2009 році.

Участь у запуску цього составу взяв київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який заявив журналістам, що особисто хоче переконатися в комфортності нових вагонів.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня 2009 р. депутати Київської міської ради дозволили КП «Київський метрополітен» купити 100 вагонів метро на умовах фінансового лізингу з правом викупу за результатами тендеру.

Згідно з цим рішенням, минулого року на викуп нового рухомого складу з міського бюджету дозволялося залучити кошти не більше 15% від загальної вартості предмету лізингу, а решту коштів – впродовж 2010-2014 років.

За даними метрополітену, в години пік заповнення одного вагона метро становить 250 чоловік або 10 чоловік на один квадратний метр вільної від сидінь площі. Особливо складна ситуація - на Сирецько-Печерській лінії. Тут існуючим парком рухомого складу вже фактично неможливо забезпечити необхідну кількість потягів для перевезення пасажиропотоку, що дедалі зростає.

Завдяки прийнятому сьогодні рішенню, метрополітен зменшить заповнення вагонів з існуючих 250 чоловік до 197 і забезпечить необхідний інтервал руху між поїздами.

13 квітня 2009 р. був оголошений тендер на надання лізингових послуг з постачання 100 вагонів метро для Київського метрополітену. Наприкінці серпня у «Віснику державних закупівель» повідомлялося, що ТзОВ «Укррослізинг» (Київ) поставить у лізинг комунальному підприємству (КП) «Київський метрополітен» 100 вагонів, оскільки виграло відповідний тендер. Згідно з оголошенням, сума договору становить близько 1 млрд. 391 млн. грн. Термін постачання - 2009-2014 рр.

До участі в тендері були допущені конкурсною комісією чотири компанії: ВАТ «Крюківський вагонзавод» (Полтавська обл.), ЗАТ «Вагонмаш» (РФ), CAF S.A (Іспанія), Hyundai Rotem Company (Південна Корея).