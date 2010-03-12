ВР не денонсувала угоду між Болгарією, Грузією та Україною

Верховна Рада України не підтримала Закон України «Про денонсацію Угоди між Урядом Республіки Болгарія, Виконавчою Владою Грузії та Кабінетом Міністрів України про спільну експлуатацію залізничної поромної переправи між портами Варна (Республіка Болгарія), Поті/Батумі (Грузія) та Іллічівськ (Україна)».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 169 (необхідно 226 - УНІАН) з 397 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Цю угода підписали 17 квітня 1999 року в м. Поті і ратифікували з застереженнями у 2000 році.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що сьогодні мають місце порушення з боку болгарської сторони положень статей 7 і 13 трибічної угоди. Зокрема, “з метою залучення додаткових об'ємів перевезень болгарський судновласник (призначений перевізник) в односторонньому порядку надає експедиторським компаніям і вантажовласникам 10% знижку до існуючих тарифів на перевезення вантажів у напрямку Іллічівськ – Поті/Батумі (порушення статті 13 трибічної Угоди).

Болгарська сторона в односторонньому порядку денонсувала Інструкцію про порядок розрахунків за перевезення вантажів у вагонах на морській частині залізнично-поромного сполучення Варна (Республіка Болгарія), Поті/Батумі (Грузія) і Іллічівськ (Україна) (порушення ст. 15 трибічної Угоди).

Згідно зі статистичними даними, перевезення за 2001–2008 роки склали: Іліічівськ – Поті/Батумі – 7221,1 тис. тон (92,2%); Варна – Поті/Батумі – 609,4 тис. тон (7,8%).

Болгарська сторона отримує прибуток і від перевезення вантажної бази української сторони. “Враховуючи нерівномірний розподіл завантаженості перевезень вантажів за напрямками Україна – Грузія і Болгарія - Грузія (співвідношення 92,2% до 7,8%), болгарська сторона отримує доходи від перевезень вантажної бази української сторони”, йдеться у записці. У ній наголошують, що кожного року зменшується процентна доля «болгарського» вантажопотоку, що у свою чергу є наслідком розвитку альтернативних перевезень з Болгарії до Грузії без використання загальної поромної лінії. У 2001 році відкрили регулярне автомобільно-поромне сполучення між портами Бургас-Поті, організували контейнерну лінія між портами Варна - Бургас - Поті. Вантажопотік на цій лінії переорієнтовувався з поромної переправи Варна-Поті/Батумі-Ілвічівськ. При цьому, інтереси української сторони не враховують.

У червні 2009 року болгарська сторона направила до Грузії проект Угоди між урядами Республіки Болгарія та Грузії про організацію залізничної поромної лінії Варна-Поті/Батумі без участі української сторони.

Також у травні 2008 року болгарська сторона підписала Угоду з Міністерством транспорту Росії про створення залізнично-поромного сполучення порт Кавказ – Варна (експлуатація почалася в березні 2009 року). Перевезення здійснюються за рахунок переорієнтації вантажопотоків з лінії Іллічівськ-Варна.

Разом з тим болгарська сторона виступає проти відкриття нових ліній з боку української сторони (Керч – Поті/Батумі; Керч - Кавказ).

Парламент України вирішив повернутися до розгляду цього питання після того, як його вивчить новопризначений уряд.