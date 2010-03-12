Тимчасово не працює аеропорт «Рівне»

13:27, 12 березня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Прибирають сніг

За оперативними даними, станом на 12.00 12 березня закрито аеропорт «Рівне».

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв'язку, там розчищають злітно-посадкові смуги від снігу. Роботу аеропорту планують відновити орієнтовно до 17.00.

Нагадаємо, з 8.30 12 березня орієнтовно до 14.00 закрито також аеропорт «Миколаїв», де продовжують прибирання снігу.

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