Тимчасово не працює аеропорт «Рівне»

За оперативними даними, станом на 12.00 12 березня закрито аеропорт «Рівне».

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв'язку, там розчищають злітно-посадкові смуги від снігу. Роботу аеропорту планують відновити орієнтовно до 17.00.

Нагадаємо, з 8.30 12 березня орієнтовно до 14.00 закрито також аеропорт «Миколаїв», де продовжують прибирання снігу.