Збитки Донецької залізниці у січні зросли на 74%

На Донецькій залізниці у січні 2010 року збитки від пасажирських перевезень збільшилися на 73,6% (або на 31,8 млн. грн.) порівняно з аналогічним періодом 2009 року і склали 75 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, отримані у січні кошти від пасажирських перевезень покрили витрати лише на 29,79%.

На підприємстві також констатували, що збитки Донецької залізниці в 2009 році від пільгових перевезень перевищили 638 млн. грн. і, зокрема, від пасажирських перевезень в далекому сполученні склали 284 млн. грн., у приміському – 354,5 млн. грн.

У 2009 році Донецька залізниця перевезла 60,1 млн. пасажирів, отримані кошти покрили витрати лише на 43,50%.

Однією з основних причин збитковості пасажирських перевезень є пільгові перевезення, які недостатньо фінансуються з бюджету, пояснили на підприємстві.

У 2009 році бюджетами всіх рівнів на компенсацію за пільгові перевезення було передбачено 10,8 млн. грн. Донецька залізниця перевезла громадян пільгових категорій на суму 41,4 млн. грн., що у 3,8 раза більше від передбаченої бюджетом суми. Через це протягом останніх місяців минулого року Донецька залізниця перевозила громадян пільгових категорій за власний рахунок.

Загалом отримали лише 11,98 млн. грн. компенсації, тобто 28,95% від суми наданих послуг.

Значні кошти залізниця недоотримує за перевезення студентів і учнів професійно-технічних навчальних закладів. У державному бюджеті витрати на їх компенсацію з року в рік передбачають у розмірі не більше 27,20 млн. грн.

Також складною залишається ситуація з компенсацією за перевезення дітей віком від 6 до 14 років. Витрати в державному бюджеті на покриття цих витрат не передбачають взагалі. Уже п'ять років Донецька залізниця забезпечує пільговий проїзд таким дітям за свій рахунок, заначили у прес-службі.