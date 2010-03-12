«Укрзалізниця» має намір реалізовувати природоохоронні заходи щодо Кіотського протоколу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства з посиланням на заступника генерального директора «Укрзалізниці» Миколу СЕРГІЄНКА.

«Залізничники мають практичніше працювати за Кіотським протоколом щодо повернення інвестицій, вкладених у природоохоронні заходи», – заявив М.СЕРГІЄНКО під час семінару «Кіотський протокол як додатковий механізм фінансування проектів і заходи підвищення енергоефективності та енергозбереження на залізничному транспорті», який відбувся 11 березня в Києві.

За словами М.СЕРГІЄНКА, в рамках Кіотського протоколу залізничники можуть більш швидкими темпами повернути в галузь кошти, вкладені в капітальні інвестиції. «Перш за все ми можемо відпрацювати проекти електрифікації залізниць. Для нас найпривабливішими є проекти щодо Південно-Західної, Донецької і Львівської залізниць. Також цікавим може бути проект з переведення котельних на більш екологічні види палива. Залізниці вже мають такі програми і вкладають значні кошти в їх реалізацію. Ще одним можливим проектом для співпраці може стати устаткування пасажирських вагонів і дизель-поїздів замкнутими, екологічно чистими системами збору господарчо-побутових відходів», – сказав заступник генерального директора відомства.

Як зазначається в повідомленні, залізниці України за останні п`ять років (2004-2008 рр.) на заходи з охорони навколишнього природного середовища витратили понад 1,78 млрд. грн. власних коштів. За оперативними даними, минулого року залізниці в проведення природоохоронних заходів інвестували більш як 0,5 млрд. грн. власних коштів. В цілому близько 4% капітальних інвестицій на залізничному транспорті прямує на природоохоронні заходи.

Зокрема, підприємства галузі будують і модернізують системи очищення стічних вод, оборотного водопостачання, здійснюють заходи з охорони земель, надр, рослинного і тваринного світу, зі зменшення викидів в атмосферу, впроваджують енергозберігаючі технології, проводять електрифікацію тощо.

При цьому в «Укрзалізниці» нагадують, що залізничний транспорт є найбільш екологічно чистим видом транспорту. Наприклад, на залізничний транспорт припадає лише 0,04% використання земель, 0,18% – свіжої води і 0,06% від усіх викидів зворотних вод у водоймища.

*** Кіотський протокол (до Рамкової конвенції ООН) – міжнародна угода, що передбачає стабілізацію викидів вуглекислого газу в атмосферу на рівні 1990 р., а потім – поступове їх зменшення для попередження зміни клімату на планеті. Згідно з протоколом, для кожної країни встановлюється максимально допустима межа викидів. Всі розвинені держави і країни з перехідною економікою, що ратифікують цей документ, беруть на себе зобов`язання обмежити і зменшити викиди парникових газів у 2008-2012 рр.

Для досягнення поставленої мети Кіотський протокол пропонує кілька механізмів. Перший – торгівля квотами. Якщо країна не використовує на 100% дозвіл на викиди парникових газів (квоту), вона може продати його іншій державі. Другий – це проекти спільного впровадження. Розвинені країни і країни з перехідною економікою можуть спільно здійснювати проекти зі зниження викидів парникових газів в атмосферу на території одної з країн і потім «ділити» одержаний ефект – «передавати» один одному одержані одиниці зниження викидів.