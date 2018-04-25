«Одностатеві» купе: дівчатка наліво, хлопчики – направо...

Вітчизняні залізниці запроваджують все більш прогресивні послуги, і цього разу активно зайнялися вирішенням проблем гендерного плану і популяризацією нововведень у масах. Далеко не кожному, навіть завзятому, залізничному мандрівникові відомо, що вже з 2006 року в Україні з`явилася можливість купити квиток в купе за «статевою ознакою»: чоловіче чи жіноче. Незвичний комфорт для країни, звиклої їздити в електричках і наддемократичних "загальних" вагонах (тих же плацкартних, тільки на одне нижнє сидіння уміщається аж 3 пасажири). Правда, кількість потягів з різностатевими купе спочатку була обмежена. Тепер же «Укрзалізниця» їх список поповнить. Так, з 20 квітня нинішнього року ця послуга буде реалізована на базі кожного фірмового потягу, а до літа буде поширена практично на всі потяги.

І справа зовсім не у попиті. За словами заступника начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізници» Івана Карпяка , «в даному випадку не можна говорити, що виникла потреба. Просто є окремі випадки, звернення з приводу проїзду в «одностатевому» купе». Власне, на сьогодні дану послугу запрошують виключно пані, і то дуже рідко (швидше за все, більшість просто не знає про її існування - ред.). В «Укрзалізниці» відзначають, що фактично є першопроходцями, оскільки розділення купе за гендерним типом немає в Європі, ще низці сусідніх країн, хіба що в Російській Федерації. Безумовно актуально для Росії, з її безмежними просторами, якими потяг від крайнього сходу до крайнього західу йде близько тижня. А ми, мабуть, вирішили не порушувати традицію – не відставати від північного сусіда. Що стосується старенької Європи, то там Вам доведеться викупити все купе, якщо не бажаєте опинитися в компанії осіб протилежної статі. Утім, у Європи відсутність проблеми, скоріше пояснюється, по-перше, дуже невеликими відстанями всередині невеличких європейських держав і дуже швидкісними поїздами. Ці два чинники разом призводять до того, що європейцям практично незнайоме поняття "Ніч в потягу".

Проте, повернемося на рідну колію. На сьогоднішній день «одностатеве» купе передбачене у складі семи українських потягів, причому на найпопулярніших напрямах. Тільки потяг №106Ш «Одеса-Київ» ощасливить двічі – купе є і у вагоні класу «люкс». Принцип визначення «статі» купе – хто першим купив, той і править бал: чоловік – значить, збереться сильна компашка, жінка – fashion-клуб. Попит на таку послугу з боку слабкої статі пояснюється, мабуть, тим, що співвітчизниці не особливо захоплюються хропінням (в кращому разі) незнайомих, але таких близьких просторово, випадкових попутників, "гострі" запахи, причому не тільки харчові, а також «душевні розмови». Чоловіки навпаки схильні романтизувати поїздку. А як же: ніч, місяць, попутниця-незнайомка, пластиковий стаканчик з «оковитою» на скатертинці, тісний прохід, скромне «вибачите, я переодягнуся». А пригадайте, скільки романтичних історій, у тому числі і кіношних, пов`язано з "змішаними" купе. Той же незабутній радянський фільм "Спортлото-82". Отже, багато представників сильної частини людства досить подвійно сприймають ЧЖ купе. З одного боку, серце спокійніше за свою дружину, відправлену на відпочинок, а з іншого – хлопцям таки труїть життя думка про те, що через роздільне купе ти, мабуть, розминувся зі своєю можливою половинкою.

Якщо ж вагонну романтику відсунути убік, то нововведення створює певні незручності і самим залізничникам. Як кажуть, за ініціативу карають. Наприклад, виникає питання, як бути з поїздами, що слідують з України в країни, де про таку послугу не чули? Наприклад, купила українська фройлян квиток на Берлін, і майже біля самої мети її чекає великий сюрприз у вигляді підселення «досвідченого прусського хлопця». Це не виключено з огляду на те, що іноземні леді подібні «подарунки» в Україні одержують, викупляючи при цьому все купе. Особисто мені довелося кілька років тому спостерігати цей випадок в потязі зі, знову таки, Берліна: жінка викупила двомісне купе, а в Україні до неї підсів чоловік – і не зайцем, а з відповідним квитком! Утім, він виявився «добряком» – майже всю дорогу самотньо простояв у коридорі.

Тим часом, І.Карпяк запевняє, що навіть якщо в «гендерне» купе проданий лише один квиток, особам іншої статі туди «зась». «Звичайно, це впливає на прибутковість залізниці», - нарікає він. До речі, в плані ціни квитка Ваш вибір не має значення. І ще одне. Відомство не виключає, що у разі недостатнього попиту на послугу відмовлятиметься від таких купе (назвемо їх Ч/Ж) у період пікових перевезень, коли місця не вистачає. «Якщо місця в купе будуть вільними, то продаватиметься і одностатеве купе, особливо в пік», - відзначає І.Карпяк.

Таким чином, до нинішнього літа купе Ч/Ж, як правило, одне в складі, можна буде замовити в будь-якому потязі. Тому, якщо першою квиток в нього купить жінка, то чоловік залишиться без можливості 100% подорожувати в тісній чоловічій компанії. У будь-якому випадку, приємно усвідомлювати, що тепер в наших потягах з`явиться можливість вибрати цю саму компанію, особливо враховуючи, що поки денних потягів у нас не так багато, в більшості випадків доводиться їхати вночі. Особливо зрадіють мами, зітхнувши з полегшенням, відправляючи свою студентку в Ж-купе в інше місто.

Для тих, у кого немає часу чекати до літа, нагадуємо, що на сьогоднішній день «чоловічі» і «жіночі» купе передбачені у складі наступних потягів: у потязі № 024Ш «Одеса – Москва», вагон 09 купейний; потязі № 106Ш «Одеса – Київ», вагон 04 купейний і вагон 08 люкс; потязі № 060Ш «Одеса – Харків», вагон 10 купейний; потязі № 064Ш,П «Одеса – Дніпропетровськ», вагон 06 купейний; потязі № 124Ш «Одеса – Київ», вагон 05 купейний; потязі № 049/050Ш «Київ - Трускавець», вагон 02 купейний; потязі № 091/092Ш «Київ - Львів», вагон 07 купейний.

Кіра Матвєєва (УНІАН)