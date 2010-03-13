Авіатори українських ВМС у США вивчатимуть досвід

Група офіцерів управління морської авіації командування Військово-Морських Сил України та Сакської морської авіаційної бригади з 14 по 20 березня в американському місті Норфолк ознайомиться з особливостями підготовки та роботи фахівців технічного обслуговування авіаційної техніки ВМС США, з обладнанням об’єктів навчальної бази, а також вивчить обов’язки фахівців під час забезпечення польотів авіації з борту корабля. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Перебування вітчизняних військово-морських авіаторів у військово-морській базі США відбувається відповідно до переліку заходів міжнародного співробітництва українського військового відомства на лютий-березень 2010 року.