Жителі Лондона зможуть пройти тунелем під Темзою

У Лондоні вперше за 145 років відкриють для пішоходів тунель під Темзою. Як повідомляє газета The Daily Mail, тунель, збудований інженером Брунелем у 1825-1843 роках, буде відкритий усього на два дні. Пізніше він використовуватиметься для лінії метрополітену.

Тунель має довжину 370 метрів і проходить на глибині 22 метри під Темзою. Для прокладання споруди вперше були використані тунельні щити.

Після відкриття тунель використовувався як місце для відпочинку городян, у ньому також розташовувалися магазин, з 1869 року по тунелю проходила лінія залізниці, а пізніше - метрополітену. У 2007 році тунель було закрито.