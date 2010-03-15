Учора загорілися два вагони потягу «Одеса – Хмельницький»
09:34, 15 березня 2010Транспорт/Звя'зок
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Потерпілих немає, заявляє УЗ
Учора після 21.00 було відновлено рух потягів на залізничній ділянці Одеса-Котовськ, де близько 15.00 зайнялися другий і третій вагони пасажирського потягу №172 «Одеса – Хмельницький».
Про це повідомила УНІАН головний фахівець відділу по зв`язках з громадськістю одеського облуправління МНС Лідія ЯНКОВСЬКА.
Фахівці МНС встановлюють причини пожежі. «Правоохоронні органи з’ясовують обставин і винуватців пожежі», - сказала Л.ЯНКОВСЬКА.
Потерпілих внаслідок займання двох вагонів пасажирського потягу №172 «Одеса – Хмельницький» немає.
Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомила прес-секретар «Укрзалізниці» Анастасія ПЮРО.
За її словами, люди були вчасно евакуйовані.
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