Учора загорілися два вагони потягу «Одеса – Хмельницький»

Учора після 21.00 було відновлено рух потягів на залізничній ділянці Одеса-Котовськ, де близько 15.00 зайнялися другий і третій вагони пасажирського потягу №172 «Одеса – Хмельницький».

Про це повідомила УНІАН головний фахівець відділу по зв`язках з громадськістю одеського облуправління МНС Лідія ЯНКОВСЬКА.

Фахівці МНС встановлюють причини пожежі. «Правоохоронні органи з’ясовують обставин і винуватців пожежі», - сказала Л.ЯНКОВСЬКА.

Потерпілих внаслідок займання двох вагонів пасажирського потягу №172 «Одеса – Хмельницький» немає.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомила прес-секретар «Укрзалізниці» Анастасія ПЮРО.

За її словами, люди були вчасно евакуйовані.