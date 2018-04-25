Gilward Investments BV вимагає відновити її права як акціонера «Аеросвіту»

Як стало відомо, компанія Gilward Investments BV подала позов до суду щодо порушення її прав як акціонера під час продажу акцій «Аеросвіту» у 2004 році «Генавіаінвесту». (Тоді один з акціонерів авіакомпанії – ВАТ «Аеротур» продав свою частку у розмірі 24,999% компанії «Генавіаінвест», що не була на той час акціонером «Аеросвіту»). Не дзважаючи на давній термін оскаржуваної операції, в Gilward сподіваються на вирішення питання на користь компанії. Про аргументи Gilward Investments BV, перспективі справи, можливі її результати в інтерв`ю УНІАН розповів секретар Наглядової ради ЗАТ "Авіакомпанія "Аеросвіт", представник Gilward Investments BV Максим Юхименко.

- З`явилася інформація про те, що один з акціонерів ЗАТ «Аеросвіт» - компанія Gilward Investments – подала позовну заяву щодо порушення її пріоритетного права під час продажу акцій «Аеросвіту». Проясніть, будь ласка, ситуацію, що склалася.

Справді, я як представник компанії «Gilward Investments BV» 22 лютого ц.р. подав позов про переведення прав покупців і визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій «Аеросвіту», які були укладені в 2004 році між компанією «Генавіаінвест» і ВАТ «Агентством авіаційних повідомлень «Аеротур». Позов поданий у зв`язку з тим, що були порушені права компанії Gilward Investments BV як акціонера, які передбачають першочергове право покупки акцій у випадку, якщо будь-який інший акціонер збирається їх продати. Згідно з нормами Статуту авіакомпанії і законодавства України, «Аеротур» мав зробити пропозицію іншим акціонерам в певній формі, одержати або не одержати відповідь в певний термін, і лише після цього міг реалізовувати акції третім особам – що не є акціонерами. У зв`язку з виявленими порушеннями Закону «Про господарські товариства», Цивільного і Господарського Кодексів, Статуту ЗАТ «Аеросвіт», які є істотними в акціонерному праві, були сформульовані наші вимоги про переведення прав покупця, в даному випадку компанії «Генавіаінвест», на компанію «Gilward», і визнанні в цій частині договори купівлі-продажу недійсними. На даному етапі позов Господарським судом Київської області прийнятий, судове засідання призначене на 9 березня, проте, воно через деякі процесуальні причини перенесене, нова дата поки не відома. Відповідачів багато: «Аеротур», «Генавіаінвест», нинішній реєстратор, колишній реєстратор, брокер, який проводив операцію за акціями, і сама авіакомпанія. Законодавством передбачено, що в таких спорах обов`язковим відповідачем повинен бути емітент акцій, в даному випадку – авіакомпанія. Крім того, Фонд держмайна є третьою стороною, оскільки теж був акціонером.

- Які конкретно норми законодавства були порушені при проведенні оскаржуваної в суді операції?

Порушення наших прав підтверджується документально: було порушено переважне право купівлі-продажу акцій в закритому акціонерному товаристві. Немає на сьогодні жодного документа, підтверджуючого, що компанія «Аеротур» зробила всім акціонерам пропозицію (щодо покупки акцій – ред.), і отримала відмову. Напрошується питання, як компанія «Генавіаінвест», яка на той момент не була акціонером, змогла укласти операцію?

Є порядок, встановлений і законодавством, і Статутом товариства, і його потрібно виконувати. Це підтверджує рішення Конституційного суду, яке виносилося кілька років тому з приводу подібного конфлікту між акціонерами відносно заводу «Оболонь».

У нашому випадку порушено закон про господарські товариства, Цивільний кодекс, Господарський кодекс і норми, прописані в засновницькому договорі і Статуті компанії від 2001 року.

- Чому Gilward Investments тільки зараз подала позов до суду, адже оскаржувана операція відбулася у 2004 році?

Основною причиною є те, що в кінці 2009 року відбулася часткова зміна власників компанії «Gilward», з їх числа вийшов Арон Майберг, потім були проведені ревізія файлів компанії та інвентаризація справ і документації. Таким чином, тільки в кінці минулого року стало відомо про цей договір купівлі-продажу. На його аналіз, ухвалення рішення і підготовку позову пішли 1-2 місяці.

У зв`язку з цим ми вважаємо, що норма про три роки позовної давності не була порушена, оскільки тільки в кінці минулого року дізналися про факт, інформація про який була доступна лише дуже вузькому колу людей.

- Чому, на вашу думку, потенційно незаконна операція була проведена, і співвласник Gilward А.Майберг не повідомив про це?

Я вважаю, що основною причиною стало те, що операція була кулуарною, таємно проведеною між А.Майбергом і «Генавіаінвест», оскільки він мав доступ до певного роду інформації. Повідомлення про операцію не обнародувалося, і лише після виходу А.Майберга з числа акціонерів компанії «Gilward» все стало відомо.

- Окрім 2004 року, в позові називається і 2005-й. Чому?

2005-й згадується тому, що того року був збільшений статутний фонд «Аеросвіту», проведена додаткова емісія, а «Генавіаінвест» як акціонер автоматично брав участь в ній. Логіка нашого позову така: оскільки були порушені норми закону в 2004 році, то і участь «Генавіаінвеста» в емісії 2005 року теж незаконна.

- Яка позиція «Генавіаінвеста» як акціонера? Він бере участь в роботі органів управління, зборах акціонерів?

«Генавіаїнвест» іноді виявляє бажання і приходить на засідання НР, але з дивною позицією: у 90% випадків утримується від голосування. Мені як членові Наглядової ради така поведінка незрозуміла. Адже є принципові питання, наприклад, призначення на керівні посади, тут байдужа позиція не виглядає раціональною. Щодо зборів акціонерів, то на останні чотири, які скликалися в кінці минулого - початку нинішнього року, компанія не прийшла. Як результат – кілька місяців «Аеросвіт» очолює в.о. гендиректора. Адже, як відомо, це питання актуальне, компанія має не ідеальний представницький рівень.

- А якщо «Генавіаінвест» не проявляє активну участь в житті авіакомпанії, то може, є інший інтерес? Наприклад, як писала преса, до активу «Аеросвіту» – ділянки землі у Форосі. Чи простежується цей момент?

Я з літа 2009 року входжу в НР компанії, така «цікавість» простежувалася у середині минулого року, особливо перед відходом А.Майбергам з поста глави Наглядової ради «Аеросвіту». Тоді «Генавіаінвест» виходила на НР з пропозиціями, договорами про продаж цього активу, але вони не були прийняті. Потім, з осені, спроби припинилися. Аналізуючи інформацію, можна сказати, що даний актив – один з головних інтересів «Генавіаінвеста» в «Аеросвіті».

- Чи брала участь «Генавіаінвест» в ухваленні рішення акціонерів про виділення 30 млн. дол. «Аеросвіту» на покриття критичних боргів в кінці минулого року?

«Генавіаінвест» не брала в цьому участі.

- На вашу думку, які перспективи даного судового позову?

Я думаю, що перспективи є, і досить непогані з урахуванням того, що подібне, по суті, рішення вже ухвалював Конституційний Суд України (відносно заводу «Оболонь»). Як відомо, рішення КС остаточні і не підлягають оскарженню.

- У разі задоволення позову компанії Gilward Investments, яким чином будуть розподілені акції «Аеросвіту»?

У позові «Gilward» просить перевести право покупця. На даний момент компанія «Генавіаінвест» володіє 24,999% акцій. Таким чином, якщо суд задовольнить позов, то компанія «Gilward» до вже наявного пакету додасть ці майже 25%.

- Скільки часу може зайняти судовий процес?

Законодавством передбачено, що будь-яка господарська суперечка повинна бути розглянута протягом 2 місяців. Тільки у виняткових випадках і по загальній згоді сторін суд може продовжити цей термін. Я думаю, нашу справу розглянуть протягом 2 місяців. Суд був призначений на 9 березня, але один з відповідачів подав заяву про відведення колегії суддів, воно знаходиться на розгляді голови суду (подібні питання має право розглядати тільки голова суду). Після ухвалення ним рішення буде визначена дата наступного засідання. Звичайно, процес може затягуватися – відведення, неявка. Але якщо раз відкладуть, два, то у разі подальших неявок справу розглядатимуть за тими матеріалами, які є, до безкінечності це продовжуватися не може.

- Судовий процес ніяк не вплине на роботу компанії «Аеросвіт»?

Ні, авіакомпанія функціонує нормально, немає підстав для занепокоєння. Інтереси «Аеросвіта» в даному випадку не зачеплені жодним чином, тому що зараз «Gilward» як акціонер і член НР допомагає компанії всім, чим тільки може – і кворумом, і присутністю, і ухваленням рішень.

Єгор Черняхов (для УНІАН)