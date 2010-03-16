Експерти: Обов'язкову реєстрацію IMEI коду слід скасувати

Боротьба з "сірими" дилерами мобільних телефонів за допомогою реєстрації коди IMEI себе не виправдовує. Захист інтересів держави порушує права споживачів, бо законодавство не має механізму відключення, якщо серійний номер телефону відсутній в базі даних, повідомляє Український бізнес ресурс.

Поки це може статися за рішенням суду. На думку фахівців, такі дії не зменшать обсяги ані контрабанди, ані крадіжок телефонів. Адже місцеві "Кулібіни" успішно перепрошивають коди.

За даними мобільних операторів, в українських мережах працюють тисячі телефонів з однаковими кодами. Тому відключення одного такого телефону може призвести до блокування десятків телефонів.

Для UBR.UA коментує Іван Петухов, член правління інтернет-асоціації України.