«Укрзалізниця» проведе у ІІ кварталі повторний тендер

«Укрзалізниця» у другому кварталі 2010 року розпочне процедуру тендеру на поставку вантажних вагонів за кредитом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР від 15 березня п.р., текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, потім з переможцями тендеру, в якому можуть брати участь компанії з будь-яких країн, буде укладено контракти відповідно до правил банку.

Нагадаємо, розмір кредиту становить 62,5 млн. дол.

Як повідомив у коментарі УНІАН начальник відділу кредитних угод «Укрзалізниці» Юрій СИМЧУК, оскільки ЄБРР не погоджено тендер, проведений «Укрзалізницею» в 2009 році на поставку 1000 вантажних вагонів, цього разу тендер буде оголошено на поставку 1400 вагонів. Таким чином, до тендеру увійшли 1000 вагонів, які мали були поставлені у 2009 році, і 400 вагонів – за 2010 рік. Заплановано, що вагони будуть поставлені цього року.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку у січні 2009 року ухвалив рішення щодо виділення кредиту у розмірі 62,5 млн. дол. Державній адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці») на придбання вантажних вагонів у рамках програми оновлення рухомого складу. Загальна вартість проекту – 73,5 млн. дол. (15% – кошти «Укрзалізниці»).

Для визначення постачальників вагонів за кредитом ЄБРР було оголошено тендер.

За підсумками тендеру восени 2009 року були наперед відібрані чотири українські заводи-виробники для поставки 1000 вантажних вагонів для «Укрзалізниці» за рахунок даного кредиту. Замовником і одержувачем вагонів була Донецька залізниця. Крюковський вагонобудівний завод, Стахановський вагонобудівний завод, «Азовмаш» і «Дніпровагонмаш», згідно з тендером, мали поставити по 250 вагонів. Укладання договорів з ними планувалося після того, як ЄБРР погодить результати цього тендеру.