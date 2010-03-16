Всесвітній форум аеропортів і авіаперевізників відбудеться у Харкові

У Харкові 7-9 червня 2010 року відбудеться регіональний галузевий захід аеропортів і авіаперевізників – форум Routes CIS, який є однією з основних авіаційних подій світового масштабу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, Харків стане першим містом на території СНД, який прийматиме Всесвітній форум авіаперевізників і аеропортів.

Згідно з повідомленням, право на проведення заходу місто відвоювало у аеропортів Росії. Це стало можливим завдяки динамічному розвитку Харківського аеропорту, програму якого група компаній DCH та її власник Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ реалізують в рамках підготовки Харкова до Євро-2012.

Очікується, що 7-9 червня в Харкові зберуться керівники всіх 260 аеропортів СНД, представники зарубіжних аеропортів, а також авіакомпанії з різних країн світу, які планують розвивати свої маршрути на пострадянському просторі.

За даними прес-служби, одночасно з форумом Routes CIS відбудеться конференція і виставка української авіаційної галузі Aeroforum.ua. Це перший і найбільший захід такого роду в Україні формату В2В, що проводиться з метою розвитку аеропортового бізнесу і обміну міжнародним досвідом.

Довідка УНІАН. DCH – одна з найбільших бізнес-груп України, що динамічно розвивається і має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар – український бізнесмен О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

З 2007 року група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».

Група DCH в особі компанії New Systems AM є оператором реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» й інвестором реконструкції аеровокзального комплексу, що передбачає зведення нового терміналу і модернізацію існуючого (інвестором аеродромного комплексу є держава). Об`єкт реконструюється відповідно до бізнес-плану, розробленого компаніями Airport Consulting Vienna (Австрія) і Airport Research Center (Німеччина).

Новий термінал загальною площею більш як 20 тис. кв.м дозволить до 2011 року збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. чоловік. Планується також реконструкція готелю аеропорту і створення сучасного паркінгу закритого типу.