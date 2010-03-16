В Україні перевезення пасажирів скоротилося на 11%

Пасажирським транспортом України за січень-лютий 2010 року перевезено 1,1 млрд. пасажирів, що на 10,9% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, пасажирська робота за звітний період виконана в обсягу 17,5 млрд. пас./км, що на 7,3% менше обсягів аналогічного періоду минулого року.

Зокрема, залізничним транспортом за січень-лютий ц.р. перевезено 63,6 млн. пасажирів, що на 3,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 року. Відправлення пасажирів на Донецькій залізниці зменшилися на 5,5%, на Львівській – на 4,8%, на Південній – на 2,8%, на Придніпровській – на 2,4%, на Одеській – на 2,2% і на Південно-Західній – на 2,1%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичних осіб-підприємців) скористалися 590,1 млн. пасажирів, що на 9,4% менше, ніж за два місяці минулого року. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,4%.

Перевезення пасажирів водним транспортом скоротилися на 12,6% – до 0,7 млн. чоловік, зокрема, морським транспортом – на 9%. Підприємства Севастополя, які виконали 94,1% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили пасажироперевезення на 9,7%.

Авіатранспортом України за звітний період перевезено 0,6 млн. чоловік – на 2,4% менше. Перевезення міським транспортом становили 399,6 млн. пасажирів – на 14,2% менше.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в січні 2010 року пасажирським транспортом було перевезено 523,6 млн. чоловік, що на 11,2% менше, ніж у січні 2009 року. Зокрема, залізничним транспортом було перевезено 31,9 млн. пасажирів, що на 3,4% менше, ніж у січні минулого року, авіаційним – 0,3 млн. пасажирів (на 6,8% більше).

Довідка УНІАН. В Україні в 2009 році пасажирським транспортом було перевезено 7,3 млрд. чоловік, що на 12,7% менше, ніж у 2008 році.

Залізничним транспортом було перевезено 425,9 млн. пасажирів, що на 4,4% менше, ніж у 2008 році. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичних осіб-підприємців) скористалися 4 млрд. пасажирів, що на 8,2% менше обсягів 2008 року. Перевезення пасажирів морським транспортом в 2009 році скоротилися на 15,5% порівняно з 2008 роком. Авіаційним транспортом України в 2009 році було перевезено 5,1 млн. пасажирів, що на 17% менше обсягів пасажирських авіаперевезень в 2008 році.

Міським електротранспортом минулого року було перевезено 2,8 млрд. пасажирів, що на 19,4% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році пасажирським транспортом України було перевезено 8,3 млрд. пасажирів, що на 1,4% більше, ніж у 2007 році.