Південний під'їзд до Чернігова закрито

Сьогодні з 11.00 до 18.00 у зв`язку з проведенням вибухових робіт з руйнування льодового покриву біля моста через р. Десна на автодорозі Південний під`їзд до м. Чернігова (старий міст) буде перекрито рух транспорту на цій ділянці.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Мінтранс попереджає водіїв і повідомляє, що об`їзд здійснюватиметься через міст біля с. Шестовиця (новий міст).