Фельдман просить в Азарова грошей

Народний депутат України, Уповноважений депутатського об'єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням врахувати фінансово-економічні потреби Харкова при формуванні державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, А.ФЕЛЬДМАН зазначив, що 17 лютого на засіданні уряду було прийнято рішення про фінансування будівництва і розвитку у 2010 р. метрополітенів у Києві та Дніпропетровську (передбачено виділіти 200 млн. грн. на будівництво метро у Києві і 61 млн. грн. у Дніпропетровську). Разом з тим, за його словами, відповідно до державної програми будівництва і розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки, потреби «Харківського метрополітену» в 2010 році складають 62,55 млн. грн., за наявності заборгованості за попередні періоди у розмірі 89,7 млн. грн. Сьогодні питання про виділення необхідних Харкову коштів не вирішено.

«Враховуючи необхідність подальшої підготовки Харкова до проведення матчів фінальної частини Євро-2012, прошу сприяти у виділенні коштів харківському метрополітену в обсягах, які передбачені фактичними потребами і державними зобов'язаннями», – сказано у зверненні А.ФЕЛЬДМАНА до прем'єр-міністра України.