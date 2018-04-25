Туризм подолав кризу - відпочинок набирає обертів...

Як би не було українцеві важко, як би важко не йшли справи з грошима, все одно він знайде кошти, аби гарненько погуляти. Хоч раз на рік, але з розмахом, звичайно, згідно зі своїми міркам. Щоправда, 2009-й істотно зменшив запал співвітчизників у плані туристичних поїздок, але цього року туроператори прогнозують зростання їх обсягів до рівня 2007-2008 рр. Саме у цей період (окрім кінця 2008-го) спостерігався піковий за останні 15 років показник перевезень! Чартерні літаки ледве встигали обертатися, а туркомпанії – готувати пропозиції, що "горять".

"Дикуном" за кордон...

За даними Держкомтуризму, у 2009 році виїзний потік помітно скоротився в секторі поїздок з метою організованого туризму і по службових справах. Зокрема, кількість організованих поїздок (іншими словами, поїздок з турпакетами) зменшилася на 21%. При цьому, за оцінками гравців на ринку, українська туристична галузь постраждала більше, ніж в цілому світова. Деякі туркомпанії оцінюють обсяги падіння на рівні 30-40%.

Разом з тим, у сегменті приватних поїздок порівняно з 2008 роком спостерігали зростання на 2%. Мабуть, українці вирішили у кризу заощадити на організованому відпочинку і обирали «дикий» туризм. Утім, якщо до Криму термін «відпочинок дикуном» сповна застосовний, то в розвинених туркраїнах, наприклад, у Таїланді, можна абсолютно самостійно організувати собі відпустку на всі "п`ять зірок". Добре, Інтернет не підводить. При цьому економія складе 50% і більше, якщо порівнювати з купівлею туру. Особливо торік цьому сприяли акції авіакомпаній, які для залучення клієнтів знижували ціни на квитки часом більш ніж удвічі, - минулого літа авіаквиток з Києва до Бангкока можна було купити за 400 доларів в обидві сторони.

Але, судячи з усього, таких «кризових подарунків» більше не буде. «Дармові» акції продовжуваилися недовго, туроператори заспокоїлися і прогнозують в цьому році «відкат» до об`ємів турпотоку 2007-2008 років. А тоді тури розкуповували як пиріжки – аж пальці обпікало!

До речі, у 2009 році несподівано підіграв туроператорам і перевізникам листопадовий спалах турпоїздок "від свинячого грипу". Пригадаємо - зграйки зляканих співвітчизників (підсилені відправленими на канікули школярами і студентами) активно брали одно-двотижневі тури за старою чорнобильською традицією, тобто "хоч абикуди", щоб подалі пересидіти спалах в Україні епідемії. Деякі тури просто розхапали Тоді туроператори навіть змогли трохи підняти ціни на путівки. Утім, торік українці швидше піддалися паніці і навряд чи майбутні епідемії (реальні або уміло зімітовані) чи й інші ситуативні форс-мажори змусять їх так само масово схопитися за валізи.

Якщо ж говорити про ситуацію в цілому, то, на думку експертів, громадяни пережили кризовий переляк, призбирали грошенят і, змучившись за рік від подолання труднощів, вирішили відпочити. Про це свідчить об`єм продажів турів на травневі свята цього року. При цьому нинішній рік демонструє зміну психології туриста: усе більше людей прагнуть придбати турпакети завчасно - за декілька місяців до поїздки. Раніше переважав попит на пропозиції, що «горіли».

«У нас січень і лютий були хорошими за результатами продажу. На 2010 рік прогнозую зростання порівняно з 2009 роком. Ми плануємо наздогнати 2008 рік якщо не повністю, то наблизитися (до показника – ред.). Якщо порівнювати, напевно, 2007 рік був найкращим. Судячи з того, як почався рік, як продаються тури, можна сказати, що рік має бути хорошим. Крім того, наприклад, якщо раніше були дуже популярними тури «Last minute» - що «горять», то зараз ми оголосили акцію бронювання, і якщо люди заздалегідь платять гроші, бронюють місця, то вони отримують знижки. На сьогодні за багатьма турами глибина продажів свідчить, що рік буде кращим від 2008-ого. Люди просто втомилися від того, що було», - коментує ситуацію директор турфірми «Феєрія» Ігор Захаренко.

За його словами, 2009 рік допоміг ринку «очиститися» від недобросовісних турфірм, які демпінгували, надавали неякісні послуги. «Раніше туристів було дуже багато, і все дуже добре продавалося. Тому багато туристичних компаній не сильно переживали за якість, за кількість рейсів. А коли ударила криза, стали розумніше ставитися до планування. Зараз вже прораховують, скільки літаків поставити, автобусів, скільки турів і так далі», - відзначає І.Захаренко.

«Загалом кризовий 2009 рік добре вплинув на туристичну галузь України. Туроператори стали зважено ставитися до кількості пропозицій, практично зник демпінг, оскільки компанії, які працювали собі у збиток і боролися за ринкову частку методами демпінгу, втратили можливість реінвестувати з інших галузей діяльності в туризм», - розповіла директор компанії «Пан Укрейн» Олена Шаповалова.

Змінюємо напрям і якість...

Туроператори прогнозують, що продажі травневих турів зростуть, як мінімум, на 20%. Щодо цін, то деякі компанії обіцяють вигідні пропозиції за рахунок зниження цін у отельєрів у країнах, де сильно впав туристичний потік. Наприклад, дешевшим стане відпочинок в ОАЕ та Греції. Падають ціни на тури до Шрі-Ланки, Доміниканів, на Мальдіви. Утім, здешевлення екзотичних поїздок не зумовлене падінням попиту на ці напрямки, навіть у кризу дорогі тури купують досить жваво, просто більше від інших постраждав середній клас. В той же час, трохи подорожчає відпочинок у Туреччині, яка не відчуває нестачі у туристах. Крим також «не підкачав» - прогнозують ріст цін на 10-15, а то і 20%, не дивлячись на провальний туристичний сезон минулого року.

Хочеться вірити, що криза трохи підкоригує поведінку як туриста, так і туркомпаній у плані якості відпочинку. Адже після лихої години шкода витрачатися на дурниці. «Люди стали дбайливіше ставитися до грошей, деякі, хто міг поїхати на відпочинок 1-2 рази на рік, зараз стали вирішувати інші питання: виплату кредитів та ін. Ті, хто дозволяв собі покупку VIP-турів, зараз скромніше відпочивають, раціональніше ставляться до витрат: не замовляють номер для няні та ін. Загалом відпочинок став економніший», - зазначає голова Всеукраїнської Асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха.

«Нинішні туристичні можливості дозволяють насолоджуватися подорожами будь-якій категорії клієнтів. І любителям турпоходів, яким пропонують різні пішохідні маршрути як в Україні, так і Альпах, і любителям розкоші, екзотики. Для них відкриті далекі магістральні перельоти на Мальдіви, Сейшельські острови, у Домініканську Республіку», - підкреслює О.Шаповалова.

Серед майбутніх тенденцій прогнозують зростання об`єму послуги з системи «все включено», вона може вийти у продажах на перше місце. Крім того, 2-тижневі тури поступляться позиціями 10-денним. Збільшиться попит на тури вихідного дня, завдячуючи відмові від віз у деякі туристичні країни (Ізраїль, Хорватія).

Що ж до кризи, то, на думку експертів, вона в туризмі здолана, принаймні, дно падіння вже пройдено. Звичайно, не всі дозволять собі фешенебельні поїздки цього року (особливо ті, кому і раніше це до голови, а точніше, до кишені, не приходило). Наслідки лихої години, безумовно, важкі. Але збільшиться потік тих, хто сам собі режисер, хто планує поїздку самостійно – від проїзду до проживання і розваг. Іншими словами, хто їздив, той і їздитиме. Чи з турфірмою, чи дикуном, на літаку, автобусі або на велосипеді, але головне – у відпустку.

Людмила Шевченко (УНІАН)