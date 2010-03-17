Євроколію до Львова прокласти до Євро-2012 нереально

Віце-прем’єр-міністр України з питань підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Борис КОЛЕСНІКОВ вважає нереальним реалізацію проекту з будівництва вузької колії європейського стандарту від кордону України з Польщею до Львова «Євроколія» до проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 16 березня під час прес-конференції у Львові.

«Євроколії до Євро-2012, на мою думку, це нереально. Слід враховувати економічну складову цього питання», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ, додавши, що «тут немає ніякої політики, слід спершу все оцінити».

«Зараз ми знаходимося на етапі діагностики проблем, які стоять перед Євро. Ми повинні оцінити і зробити те, без чого Євро точно не буде. Без хорошої дороги, без стадіону, без аеропорту Євро точно не буде. У мерію ж не підуть грати у футбол», - зазначив віце-прем‘єр-міністр, разом з тим додавши, що у подальшому уряд розгляне свої можливості у цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, проект з будівництва вузької колії європейського стандарту від кордону України з Польщею до Львова «Євроколія» був одним із 6 великих інвестиційних проектів Львова, представлених на VIII Львівському міжнародному економічному форумі, що проходив у жовтні 2008 року. Його вартість становить 500 млн. євро. Загальна протяжність швидкісної колії - 75 км.