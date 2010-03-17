«Севморзавод» очолив Картошкін

Виконувачем обов'язків генерального директора ВАТ «Севастопольський морський завод» («Севморзавод», м. Севастополь) призначили Костянтина КАРТОШКІНА.

Про це сказано у повідомленні заводу, опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні наголошують, що таке рішення Наглядова порада прийняла на своєму засіданні 5 березня.

Довідка УНІАН. ВАТ «Севастопольський морський завод» (Севастополь) створено у 1995 році шляхом корпоратизації державного підприємства. Сьогодні «Севморзавод» є компанією холдингового типу, до структури якого входять 11 ТОВ, 2 акціонерних товариства і 4 дочірніх підприємства, у тому числі 5 профільних підприємств спеціалізуються на військовому і комерційному судноремонті і суднобудуванні.

59,9585% акцій «Севморзаводу» належить компанії Malter Enterprises Limited (Кіпр), 29,36% – Vernon Holdings Limited (Британські Віргінські острови).