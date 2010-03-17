Аеропорти Криму скоротили перевезення пасажирів

За січень-лютий 2010 року кількість пасажирів, які скористалися послугами аеропортів Автономної Республіки Крим, склала 54,4 тис. осіб, що на 2,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, за звітний період кількість відправлених з аеропортів Криму пасажирів зменшилася на 1,8% – 27,5 тис. осіб. Кількість пасажирів, прибулих в аеропорти автономії, склала 26,9 тис. осіб, що на 2,5% менше, ніж у січні-лютому 2009 року.

Разом з тим, з початку року в аеропортах Криму помітили зростання об'ємів перевезення вантажів на 4,8% порівняно з січнем-лютим 2009 року. За два місяці з аеропортів автономії відправлено 14,4 тон вантажів, прийнято – 12,8 тон. При цьому наголошують, що авіаперевізники автономії надають послуги з перевезення вантажів лише в міжнародному сполученні.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2010 року кількість пасажирів, які скористалися послугами аеропортів Автономної Республіки Криму, склала 29,3 тис. осіб, що на 4,25% більше, ніж у січні 2009 року.