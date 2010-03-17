Порти Криму збільшили переробку вантажів на 13%

У січні-лютому 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року об'єм переробки вантажів у портах Автономної Республіки Крим збільшився на 12,8% і склав 2152,7 тис. тон, з них 79,9% - суховантажі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, майже 57% усіх вантажів складають ті, що відправляють на експорт.

За січень-лютий 2010 р. об'єм перевалки таких вантажів склав 1223,0 тис. т, що на 92,2% більше, ніж у січні-лютому 2009 р. Разом з цим, помітили зменшення об'ємів перевалки вантажів внутрішнього сполучення - на 36,5%, і транзитних - на 28,4%.

З початку 2010 р. в портах автономії прошли обробку 533 судна, що на 31% більше, ніж за січень-лютий 2009 р. Із загальної кількості суден, на які здійснено навантаження або розвантаження вантажів, 86,3% складають судна закордонних власників і фрахтувальників.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2010 р. порівняно з січнем 2009 р. об'єм переробки вантажів у портах Автономної Республіки Крим збільшився на 3,0% і склав 1067,2 тис. тон.