СК «Лемма» перестрахувала телестанцію Dubai T.V.

АТЗТ «Страхова компанія «Лемма» перестрахувало майнові ризики телевізійної станції Dubai T.V., що належнить компанії Dubai Media Incorporated (ОАЕ).

Про це йдеться у повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, загальна страхова сума за цим договором складає близько 49 млн. дол. Ліміт відповідальності СК «Лемма» в ризику – 7,5%. Період дії страхового покриття – один рік, починаючи з 25 лютого 2010 року.

Довідка УНІАН. Страхова компанія «Лемма» у формі акціонерного товариства закритого типу заснована у 1994 році в Харкові і є однєю з найбільших страхових компаній України.

Статутний фонд компанії складає 550 млн. грн.

За підсумками 9 місяців 2009 років СК «Лемма» зібрала страхових платежів на суму 404 млн. 173,4 тис. грн., здійснила страхові виплати на суму 413 млн. 592,8 тис. грн.

Чистий прибуток компанії за підсумками 2008 року склав 72 млн. 153 тис. грн.

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Лемма Космос Лімітед» (Лондон, Великобританія) зменшила частку в капіталі АТЗТ «Страхова компанія «Лемма» з 51% до 41,41%.

На початку лютого 2010 року компанія Lemma Viktoria Limited (острів Мін) купила в ТОВ «Бонанза» (Харків) 22,7205% акцій АТЗТ «Страхова компанія «Лемма».

Dubai Media Incorporated заснована в 2003 році урядом Дубаї і об'єднує кілька друкованих видань, радіо і телевізійні канали.