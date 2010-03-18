Прибуток «Вимпелкому» у 2009 році зріс у два рази

Чистий прибуток стільникового оператора «Вимпелком» за підсумками 2009 року за стандартами US GAAP склав $1,112 млрд проти $524 млн за 2008 рік, повідомляє Газета.Ру

Виручка оператора склала $8,703 млрд, знизившись порівняно з 2008 роком на 14%. У рублевому вираженні виручка склала 275,2 мільярда рублів, тобто на 10% більше, ніж у 2008 році.