Прибуток «Вимпелкому» у 2009 році зріс у два рази
14:49, 18 березня 2010Транспорт/Звя'зок
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І склав 1,112 млрд.дол.
Чистий прибуток стільникового оператора «Вимпелком» за підсумками 2009 року за стандартами US GAAP склав $1,112 млрд проти $524 млн за 2008 рік, повідомляє Газета.Ру
Виручка оператора склала $8,703 млрд, знизившись порівняно з 2008 роком на 14%. У рублевому вираженні виручка склала 275,2 мільярда рублів, тобто на 10% більше, ніж у 2008 році.
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