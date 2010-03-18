Міськрада Києва схвалила проект реконструкції Дарницького вокзалу

Архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила проект першої черги реконструкції забудови і функціонального використання міжмагістральних територій вокзального комплексу на станції Дарниця в Дарницькому районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняли сьогодні на засіданні секції міськради.

Проект розроблений ТОВ «Архітектурний союз» за замовленням Південно-західної залізниці.

За даними головного архітектора проекту Марії СУСЬКОЇ, проектувальники врахували зауваження членів Міськради під час останнього розгляду проекту в 2008 році.

Перша черга будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця передбачає будівництво 3-поверхової будівлі південного вестибюлю загальною площею 1,7 тис. кв. м, 3-поверхової будівлі північного вестибюлю площею 1,68 тис. кв. м, підземного сполучного тунелю, підземного транзитного пішохідного тунелю загальною площею 3,6 тис. кв. м під залізничними коліями, двох павільйонів доступу в транзитний тунель, а також благоустрій привокзальної площі. Біля північного вестибюлю планують збудувати відкриту автостоянку на 137 машино-місць.

За даними головного архітектора проекту, загальна площа головної будівлі вокзалу складає близько 70 тис. кв. м, з них близько 48 тис. кв. м займуть приміщення комерційного призначення.

М.СУСЬКА нагадала, що Кабінет Міністрів України дав дозвіл на будівництво першої черги. Загалом передбачено п'ять черг реконструкції вокзального комплексу. Зокрема, друга черга передбачає будівництво підземно-надземного паркінгу на 1,2 тис. машино-місць у зоні південного вестибюлю. Також біля головної будівлі вокзалу планують будівництво автостоянки на 960 машино-місць.

У третій черзі заплановано будівництво підземної станції метрополітену. У цьому проекті передбачають технічну можливість підключення майбутньої станції метро.

М.СУСЬКА також відзначила, що транспортну схему розробили та погодили з відповідними інстанціями.

Підводячи підсумки розгляду проекту, глава архітектурно-містобудівної ради Києва Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ рекомендував погоджувати проект за умови його узгодження з «Гіпротрансом» та Центром містобудування та архітектури.