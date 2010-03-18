Кабмін виділив 59 млн. грн. на будівництво у Львові

Кабінет міністрів України виділив 59 млн. грн. на будівництво стадіону й аеропорту у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА, сьогодні стали відомі результати першої робочої поїздки Б.КОЛЕСНІКОВА до Львова.

Як повідомляє прес-служба, прийнято рішення про невідкладне виділення коштів з державного бюджету на фінансування будівництва основних інфраструктурних об’єктів регіону. Зокрема, йдеться про фінансування робіт з будівництва стадіону – 29 млн. грн., а також з будівництва аеропорту – 30 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Б.КОЛЕСНІКОВ здійснив інспекційний візит до Львова, який є одним із приймаючих Євро-2012 міст, з метою детального ознайомлення зі станом підготовки інфраструктури, необхідної для проведення чемпіонату. В ході поїздки Б.КОЛЕСНІКОВ заявив, що в зоні ризику за термінами підготовки до проведення чемпіонату знаходяться саме стадіон та аеропорт.