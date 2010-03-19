У п'яти областях обмежено рух автотранспорту місцевими дорогами

Через підвищення рівня води в річках обмежено проїзд легкового автотранспорту дорогами місцевого значення у Волинській та Миколаївській областях, закрито рух по одній автодорозі в Дніпропетровській, Львівській і Полтавській областях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, загалом на зимовому утриманні доріг працюють 182 механізми і 211 робочих.

Нагадаємо, в Сумській області з 10 березня до 16 квітня обмежено рух великовантажних транспортних засобів загальною масою понад 12 тонн на автомобільних дорогах державного й територіального значення та понад 6 тонн – на обласних і районних дорогах для збереження дорожнього покриття від руйнування й деформацій через надмірне зволоження верхніх шарів земляного полотна в період весняного відтавання землі.