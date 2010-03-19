Windrose оголосила про стратегічне партнерство з "АероСвітом"

Авіакомпанія Windrose приступає до реалізації спільної програми польотів з компанією «АероСвіт». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Windrose.

Згідно з повідомленням, стратегічне партнерство українських перевізників передбачає формування консолідованого розкладу польотів на літній період навігації і взаємний обмін повітряними суднами на міжнародних лініях спільної експлуатації.

У рамках програми співпраці авіакомпанії, зокрема, починають з 28 березня спільне обслуговування повітряної лінії Київ-Москва з частотністю 35 рейсів на тиждень, включаючи відновлення польотів зі столиці України до московського аеропорту Внуково – 8 разів на тиждень.

Передбачено також підписання код-шерингових угод між авіакомпаніями Windrose і «АероСвіт» з обслуговування маршрутів Київ-Тбілісі-Київ, Київ-Астана-Київ, Київ-Ташкент-Київ, Київ-Кутаїсі-Київ, Київ-Нижньовартовськ-Київ, Київ-Батумі-Київ і Київ-Калінінград-Київ.

«Формування спільного розкладу забезпечить оптимальні стиковки між маршрутами усіх авіакомпаній. Тісна комерційна взаємодія також дозволить ефективніше експлуатувати парк кожного з авіаперевізників. Досвід у нас вже є - один з Embraer-195 авіакомпанії Windrose, починаючи з 25 лютого, використовується компанією «АероСвіт» для виконання власних рейсів, що вигідно обом сторонам», - зазначив генеральний директор Windrose Володимир КАМЕНЧУК.

Нагадаємо, авіакомпанії "АероСвіт" і "Донбасаеро" на початку 2007 року оголосили про створення стратегічного альянсу "Українська авіаційна група". Співпраця в рамках альянсу передбачає об`єднання технологічних, виробничих, комерційних та інших ресурсів. Заснувавши альянс, "АероСвіт" і "Донбасаеро" сформували спільну мережу маршрутів, об`єднали парки повітряних суден і склали принципово новий спільний розклад польотів, направлений на створення максимального ефекту синергії. На початку цього року повідомлялося також, що авіакомпанії «АероСвіт» і «Донбасаеро» мають намір об`єднатися в альянс з «Дніпроавіа» і зміцнити комерційну співпрацю.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Windrose була заснована в 2003 році, надає повний спектр послуг у галузі авіаційних перевезень. Парк авіакомпанії складається з двох Embraer-195, двох MD-82.

Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена в 1994 році, сьогодні є одним із найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 суден Boeing.

На сьогодні «АероСвіт» обслуговує понад 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів у найбільші адміністративні і регіональні центри України.