Доходи підприємств зв'язку України виросли на 1,7%

Доходи підприємств зв`язку України в січні-лютому 2010 року виросли на 1,7%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склали 7 млрд. 325,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період доходи підприємств зв`язку від надання послуг населенню склали 2 млрд. 972 млн. грн., що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Лідерами за доходами в галузі є оператори мобільного зв`язку (стільникового мобільного, пейджингового і транкінгового), які за вказаний період одержали дохід у розмірі 4 млрд. 355,9 млн. грн. (в т.ч. населенню надані послуги на суму 1 млрд. 522 млн. грн.), що на 3,5% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. При цьому основна частка доходів від послуг мобільного зв`язку довелася на операторів стільникового мобільного зв`язку – 4 млрд. 352,8 млн. грн. (зростання – на 3,5%), з них 1 млрд. 521,8 млн. грн. одержано за послуги, надані населенню (зростання – на 24,8%).

На другій позиції в галузевому рейтингу за обсягами доходів за звітний період знаходиться міжміський і міжнародний телефонний зв`язок – 684,1 млн. грн. (з них 307,7 млн. грн. – за надання послуг населенню). Об`єм доходів в цьому виді зв`язку в січні-лютому 2010 року знизився на 9,6% (за надання послуг населенню – на 14%) в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.