У Кіровоградській області пасажирські перевезення скоротилися

У Кіровоградській області у січні-лютому 2010 року всіма видами транспорту перевезено 12,7 млн. пасажирів, що на 21,2% менше, ніж за аналогічний період 2009 років.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Пасажирообіг скоротився на 17,4% і склав 160,8 млн. пас./км.

Автомобільним транспортом у січні-лютому перевезено 12,3 млн. пасажирів, що на 5,9% більше, ніж у січні-лютому 2009 року. Пасажирообіг скоротився на 7% і склав 153 млн. пас./км.

Послугами авіаційного транспорту в області за 2 місяці 2010 року скористалися 13,6 тис. пасажирів, що на 7,9% більше, ніж у січні-лютому 2009 року; пасажирообіг зменшився на 7,9% і склав 5,8 млн. пас./км.

За звітний період тролейбуси перевезли 384,2 тис. пасажирів.