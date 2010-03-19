Акціонери «Вінниччина-авто» змінили склад наглядової ради

Акціонери ВАТ «Вінниччина-авто» змінили склад наглядової поради і ревізійної комісії.

Про це йдеться у повідомленні підприємства, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, на загальних зборах акціонерів підприємства переобрали голову наглядової поради товариства Вахтанга ВАСАДЗЕ, який володіє 0,00052% акцій.

Також акціонери вирішили припинити повноваження членів наглядової поради товариства Олександра КОЗІСА (володіє 0,00131% акцій) і Олексія ПІДМУРНЯКА (володіє 0,00026% акцій). Замість них членами наглядової поради вибрані Ніна ВАСАДЗЕ (акціями не володіє), А.КОЗІС і Наталія БЕЙ (акціями не володіє).

Акціонери також припинили повноваження голови ревізійної комісії товариства Алли ТРУШКОВСЬКОЇ (володіє 0,0728% акцій) і обрали головою ревізійної комісії Єгора МОХНА (акціями не володіє).

Також припинені повноваження члена ревізійної комісії товариства – АТ «Українська автомобільна корпорація» (91,066029% акцій) і вибрана членом ревізійної комісії Антоніна ВЕРТІЙОВА (акціями не володіє).

Довідка УНІАН. ВАТ «Вінниччина-авто» засноване у 1993 році. Підприємство займається ремонтом і технічним обслуговуванням легкових автомобілів та інших транспортних засобів.

91,066% акцій "Вінниччина-авто" володіє АТ "Українська автомобільна корпорація" (Київ).