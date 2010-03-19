Буксири «Укрводшляху» та Київського річпорту почали льодову кампанію

Буксири ДП «Укрводшлях» та Київського річкового порту сьогодні почали льодову кампанію на Дніпрі – на Київському водосховищі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку України.

Згідно з повідомленням, зокрема, буксири «М.Кавіцкий» і «Л.Голіков» сьогодні прошли шлюзування і протягом дня продовжують роботу з руйнування льодового покриву уздовж греблі на Київському водосховищі

Напередодні для виконання рішення урядової комісії з координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних із запобіганням можливому затопленню територій в результаті льодоходу, повені і паводків у 2010 році, перший заступник міністра транспорту і зв'язку України Василь ШЕВЧЕНКО доручив заступникові міністра – голові Державної адміністрації морського і річкового транспорту Михайлові ЧУБАЮ спільно з першим заступником міністра МНС Володимиром АНТОНЦЕМ і головою правління ВАТ «Укргідроенерго» Семеном ПОТАШНИКОМ особисто проконтролювати криголамні роботи на підхідному каналі до Київського шлюзу.

18 березня увечері два буксири льодового класу – «М.Кавіцкий» (Київський річковий порт) і «Л.Голіков» (ДП «Укрводшлях») – проломили 2,5 км. льоду на підході до Київського шлюзу. Сьогодні буксири повторно прошли шляхом. Після очищення камери шлюзу від льоду буксири успішно прошли шлюзування і, не дивлячись на значну товщину льодового покриву (місцями до 60 см), продовжили роботу з руйнування льодового покриву уздовж греблі на Київському водосховищі.

Також два буксири льодового класу «Айдар» і «Бурун» (ДП «Укрводшлях») почали роботу на Каховському водосховищі, ще один буксир льодового класу «К.Заслонов» – на Дніпродзержинському водосховищі.

«Силами фахівців «Укрморрічфлоту» в чіткій взаємодії з підрозділами МНС ми повинні забезпечити оперативне і якісне виконання поставлених перед нами урядових завдань щодо реалізації протипаводкових заходів. Уже розпочаті роботи на Київському, Каховському і Дніпродзержинському водосховищах, на черзі – інші водосховища Дніпровського каскаду», - сказав міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФІМЕНКО.