Крюківський вагонобудівний завод на межі зупинки

ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (м. Кременчук, Полтавська обл.) через неповернення державою боргу з ПДВ на межі зупинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеному засіданні міськвиконкому заявив мер Кременчука Микола ГЛУХОВ.

«Вони зараз на межі зупинки. Там їм винні близько 260 млн. грн. ПДВ. З цієї суми 123 млн. грн. – підтверджений борг з ПДВ. А ще «Укрзалізниця» їм винна за відправлені у 2008 році пасажирські вагони», - заявив мер.

За його словами, керівництво заводу і міста вже неодноразово зверталися в Полтавську ОДА, в уряд і до Президента з проханням погасити заборгованість і не допустити зупинки підприємства.

«Ми звертаємося, але результатів немає», - сказав М.Глухов.

Довідка УНІАН. ВАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”. Продукцію заводу поставляють у понад 20 країн світу. ВАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2009 році зменшив виробництво вантажних вагонів у 2 рази - до 3 тис. 300 штук.