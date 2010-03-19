ФДМУ знову намагатиметься продати «Точприбор»

Фонд державного майна України повторно оголосив конкурс з продажу 50% + 1 акції ВАТ "Мукачівський завод «Точприбор». Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакету акцій знижена на 25 % і складає 8 млн. 900 тис. грн.

Фіксовані умови конкурсу передбачють, що чистий прибуток ВАТ протягом 5 років з моменту підписання договору купівлі-продажу буде не менше 700 тис. грн. на рік, дохід - не менше 68 млн. грн. на рік.

Конкурс з продажу акцій ВАТ "Мукачівський завод «Точприбор» відбудеться через 75 днів з дня його оголошення (17 березня 2010 року).

Довідка УНІАН. ВАТ «Мукачівський завод «Точприбор» (м. Мукачево, Закарпатська обл.) реалізує 5 інвестиційних проектів. Підприємство випускає в основному продукцію з давальницької сировини для фірм Philips Industries, TDK Electronics, "Флекстронікс Інтернаціонал Угорщина" (все – Угорщина), Philips Innovatve Application NV (Бельгія) і "Філіпс Аустрія ГМБХ" (Австрія). Це, зокрема, гучномовці, які застосовують у звичайних і мобільних телефонах, в автомобільних системах сигналізації, у системах зв'язку, у салонах автомобілів; трансформатори для зарядних пристроїв телефонів, у системах живлення автомобілів і відеотехніки; модулі CD і ін. Всю продукцію повністю відправляють інвесторам.

53,405% акцій ВАТ «Мукачівський завод «Точприбор» належать державі і знаходяться в управлінні ФДМ, 24,9% – Coch Investments Limited (Британські Віргінські острови), 9,298% – DRGN Limited (Кіпр).