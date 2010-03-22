У морських торговельних портах України створено протипаводкові штаби

Для оперативного реагування і координації дій із запобігання можливому затопленню територій у результаті льодоходу, повені і паводків цієї весни у морських торговельних портах України створені оперативні штаби щодо паводкової ситуації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку.

Згідно з повідомленням, 21 березня всі порти працювали без обмежень, льоду немає.

Як зазначають у міністерстві, ситуація на річкових внутрішніх водних шляхах України знаходиться під постійним контролем Міністерства транспорту і зв'язку України. Оперативний штаб Держфлотінспекції України здійснює цілодобовий моніторинг: усі підрозділи державного підприємства щодня надають у штаб інформацію про рівень води, наявність і готовність плавзасобів льодового класу, товщину і згуртованість льодового покриву на внутрішніх водних шляхах, зокрема, на ділянках судноплавних шляхів та водосховищ.