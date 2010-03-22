Мінтранс продовжив знижки до ставок на транзит у морських портах

Міністерство транспорту і зв'язку України продовжило дію знижок до граничних акордних ставок оплати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами у морських портах України до 31 грудня 2010 р.

Про це йдеться у наказі міністерства від 10 березня 2010 року №128 «Про внесення змін до наказу Мінтрансзв’язку від 15.09.2009 №958», зареєстрованому в Мін'юсті 15 березня і розміщеному на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше знижки були встановлені до 1 квітня 2010 року.

При цьому міністерство внесло і інші зміни до наказу: відмінило знижку на перевалку зернових в Ренійськом порту, а також понизило знижку на перевалку глинозему в Бердянському порту з 25 до 20%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінтрансу, введені у вересні 2009 р. знижки до акордних ставок на транзит впродовж декількох місяців вже встигли продемонструвати свою дієвість. У листопаді 2009 року об'єми вантажів, на які були надані знижки, зросли на 25%.

Як відзначали раніше у міністерстві, зростання переробки вантажів можливе лише у разі продовження дії знижок на акордні ставки. За розрахунками експертів, орієнтовна вантажопереробка транзитних вантажів за умови припинення дії знижок у 2010 році досягне 29 млн. тон, тоді як у разі продовження дії знижок транзит може досягти 37 млн. тон.

Нагадаємо, наказ Мінтрансу №958 «Про Розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України» набрав чинності 16 жовтня 2009 року. Знижки на транзит були введені в дев'яти портах - Іллічівському, Керченському, Маріупольському, Ренійськом, Усть-Дунайському, Херсонському, Одеському, Бердянському і в порту «Південний» - на переробку тих вантажів, які формують транзитну вантажну базу українських портів (наприклад, залізняк, зернові, вугілля, чорні метали і т.і.). Знижки встановлені на рівні від 20 до 50%.