МАУ продала 5,97% своїх акцій

СЗАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) здійснило продаж 32 500 власних акцій, що становить 5,97% статутного капіталу МАУ, які раніше були викуплені у акціонера МАУ – компанії AerCap (Ірландія). Акції продано компанії – резидентові України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МАУ.

Як зазначається в повідомленні, акції було продано відповідно до чинного законодавства України і статуту МАУ. Зокрема, попередньо було запропоновано придбати акції всім існуючим акціонерам авіакомпанії, які згідно із законодавством України і статутом МАУ мають переважне право на їх придбання. Всі акціонери МАУ – Фонд державного майна України, компанія UIA Beteiligungsgesellschaft mbH (Австрія) і Європейський Банк Реконструкції і Розвитку – відмовилися від свого першочергового права на придбання акцій, повідомили в компанії.

За даними МАУ, продаж акцій не призвів до їх перерозподілу між діючими акціонерами, зокрема, не змінив розміру часток, що належать їм. Фонду державного майна України, як і раніше, належить 61,58%, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH (Австрія) – 22,52% і Європейському Банку Реконструкції і Розвитку – 9,93%.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія виконує власні регулярні рейси до Лондона, Парижа, Амстердама, Брюсселя, Берліна, Франкфурта, Відня, Цюріха, Рима, Мілана, Мадрида, Барселони, Лісабона, Гельсінкі, Дубаї, Абу-Дабі, Тбілісі, Монастира, Ніцци, Львова і Сімферополя.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).