Польська авіакомпанія «LOT» вийде на ринок України?

Польська авіакомпанія «LOT» вивчає можливість відкриття пасажирських маршрутів з Варшави до Вінниціє Про це повідомляють на персональному сайті губернатора Вінниччини Олександра ДОМБРОВСЬКОГО.

Зазначають, що протягом двох місяців приймуть рішення про економічну доцільність такого маршруту. Розглядають можливість відкриття одного рейсу на тиждень, що його виконуватиме 46-місний літак.

Начальник управління транспорту облдержадміністрації Борис РИБАК вважає, що у цьому році для вінницького аеропорту складається добра кон’юнктура, адже ним цікавляться українські та російські перевізники. Єможливість відкриття маршрутів до курортних міст Єгипту та Туреччини, перевезення вахтових бригад робітників з України у північні райони Російської Федерації. Транзитні пасажири отримають можливість через Варшаву дістатися до країн Західної Європи та США. Зі свого боку росіяни зацікавлені у прямих маршрутах до курортних міст Вінниччини – Хмільника та Немирова.

«За нашими даними, з області щороку їдуть до Єгипту та Туреччини близько 6-ти тис. пасажирів. Чому б не запропонувати їм послуги нашого аеропорту замість того, щоб їхати зайві 300 км до Києва», - сказав Б.РИБАК.

«Ми зацікавлені у розвитку цього аеропорту як міжнародного. Він може стати мостом, який пов’яже дві криїни. Тому для початку регулярних рейсів ми готові шукати компроміс», - прокоментував голова Вінницької ОДА О.ДОМБРОВСЬКИЙ.