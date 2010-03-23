Теплохід Українського Дунайського пароплавства звільнили

Вчора теплохід «Вилкове» ВАТ «Українське Дунайське пароплавство» (УДП) прибув у порт Ізмаїл після звільнення з-під арешту в грецькому порту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі пароплавства.

Як нагадують у компанії, судно було заарештоване в грудні 2008 року в грецькому порту Псахна за багаторічні борги перед місцевими компаніями Azoil і Vestoil. Через важкий фінансовий стан УДП судові формальності були улагоджені лише у січні цього року. Переговори про звільнення судна тривали понад рік, при цьому кредитори мали намір продати його на аукціоні. Врегулювати претензії кредиторів і уникнути втрати державного майна вдалося, тільки направивши гроші, одержані від утилізації на металобрухт теплоходу «Радомишль».

Згідно з повідомленням, інших джерел отримання обігових коштів у пароплавства немає, а вся виручка, що заробляється, йде на забезпечення флоту пальним, утримання зношеного флоту, а також виплату заробітної плати і податків.

Нагадаємо, з листопада 2009 року трудовий колектив пароплавства конфліктує з Міністерством транспорту і зв`язку України внаслідок невидачі міністерством дозволу на списання фізично зношеного флоту.