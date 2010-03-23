Колесніков: «Жуляни» зможуть конкурувати з «Борисполем»

Для того, щоб аеропорт «Жуляни» зміг скласти конкуренцію аеропорту «Бориспіль», до нього необхідно підвести метро й побудувати автотрасу від Повітрофлотського проспекту в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Для того, щоб «Жуляни» мав конкурентну перевагу, потрібно зробити дві речі – треба прокласти нову дорогу й вийти безпосередньо на Повітрофлотський проспект – 3,5 км. Ми обговорили (це питання – УНІАН), й уряд це профінансує. Й потрібно побудувати 7,5 км метрополітену – прямо під аеровокзал», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Разом із цим від зазначив, що будівництво дороги в 3,5 км – «питання, яке можна легко виконати», будівництво метро також технічно можливе, проте його вирішення знаходиться в компетенції Київради.

Віце-прем`єр-міністр вважає, що навряд чи ці плани вдасться реалізувати до 2012 року.

«Наскільки тут ми встигнемо до Євро – це питання суперечливе», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. Він підкреслив, що «Жуляни» ніяк не зможуть конкурувати з аеропортом «Бориспіль», якщо не буде додаткових переваг для пасажирів.

«Бориспіль» - транзитний порт, і авіакомпанії не підуть просто так із «Борисполя» в «Жуляни». Тому «Жулянам» треба створити додаткові умови. Сьогодні - автомобільні дороги, а завтра – метрополітен», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.