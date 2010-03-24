WINDROSE відкриє рейс Київ-Батумі

Авіакомпанія WINDROSE вводить новий регулярний рейс до Грузії за маршрутом Київ-Батумі-Київ.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, починаючи з 29 квітня цього року, рейс виконуватимуть щопонеділка і щочетверга на власних літаках Embraer - 195.

Час вильоту з Києва (аеропорт "Бориспіль") - щопонеділка о 13.45, щочетверга о 10.30, прибуття в Батумі - щопонеділка о 17.05, щочетверга о 13.50. Назад рейс вирушає щопонеділка о 18.05, щочетверга о 14.50, прибуття до Києва - щопонеділка о 19.30, щочетверга о 16.15.

Окрім цього, авіакомпанія WINDROSE збільшує частоту на маршруті Київ-Кутаісі-Київ до двох рейсів на тиждень. Починаючи з 14 травня 2010 року, рейси виконуватимуть по вівторках і п'ятницях.

Час вильоту з Києва (аеропорт "Бориспіль") - по вівторках о 12.50, щоп'ятниці о 10.30, прибуття в Кутаісі (аеропорт "Копітнарі") - по вівторках о 16.10, щоп'ятниці о 13.50 за місцевим часом. Назад рейс по вівторках о 17.10, щоп'ятниці о 14.50, прибуття в Київ - по вівторках о 18.35, щоп'ятниці о 16.15.

Нагадаємо, що WINDROSE також виконує спільний з МАУ рейс в Грузію - Київ-Тбілісі.

Як зазначають в компанії, відкриття нового прямого регулярного рейсу Київ-Батумі-Київ і збільшення частоти польотів по маршруту Київ-Кутаісі-Київ дозволить компанії розширити свою присутність в Грузії, а пасажирам надасть ширші можливості в пересуванні.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія WINDROSE заснована у 2003 році. Авіакомпанія WINDROSE надає повний спектр послуг в галузі авіаційних перевезень.

Парк авіакомпанії складають два Embraer - 195, два MD - 82.